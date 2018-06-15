环境部：江苏如皋敷衍整改 掩埋危废威胁长江安全

原标题：为应对督察 江苏如皋一工厂违法掩埋危险废物

中新网6月15日电 据生态环境部网站消息，中央第四环保督察组在江苏南通如皋市发现，位于长江岸边的沪江废油净化厂和福林燃料油经营部堆积大量危险废物，部分危险废物随意抛洒、露天堆存，甚至被掩埋地下，地表水、土壤和地下水受到严重污染，并对长江水环境安全带来隐患。

土炼油迟迟不能取缔

2016年7月第一轮中央环保督察期间，督察组接到群众举报，反映江苏南通如皋市长江镇永平船闸附近有一家土炼油（炼废柴油、废机油企业），废气污染严重，要求取缔到位。经查，该土炼油为如皋市沪江废油净化厂，占地面积约1500平方米，1998年开始生产，年产0号柴油1300吨，未取得环保验收手续。

当时现场检查时，该企业没有生产，当地环保等有关部门要求该企业在未取得危险废物经营许可证等相关手续前不得恢复生产，并按涉嫌污染环境罪问题先后移送当地公安机关和海安县法院。但都没有引起足够重视，没有彻底解决问题，该企业在环保督察结束后不久即偷偷复产，还于2016年11月发生溢油事故，造成新的污染。

厂区地面上的废油渣

2017年5月，南通市委下发《关于整治2017年突出环境问题的通知》，要求如皋市于2017年6月30日前将沪江废油净化厂依法关闭。2017年7月，如皋市长江镇才委托有资质单位启动并完成该企业生产设备及厂房的拆卸工作。当年10月，如皋市提交《中央环保督察反馈意见整改情况表》，声称沪江废油净化厂举报问题整改已完成，企业已关闭、生产设备已拆除，场地已清理。但实际上该企业仍有33个存有废油的储油罐及残存的危险废物，长期弃置，没有处置。厂区清理工作没有开展，以致这次“回头看”时，当地仍在违法掩埋该企业尚未处置的危险废物及受污染土壤。

为应对督察违法掩埋危险废物

为应对中央环保督察“回头看”，2018年5月，如皋市长江镇再次委托有资质单位对储罐进行拆除清理，先后清理残油83.99吨。但对于罐底遗存的废油渣、厂区残存的油泥和含油废弃物等其他危险废物以及被污染的土壤，没有进行规范处理，直接采用覆土填平的措施非法处置，性质恶劣。

挖掘机在厂区污染土地上覆土

2018年6月12日，中央环保督察组下沉督察发现，挖掘机正在对沪江废油净化厂地面进行覆土平整，挖掘机作业过程中，两位身着城管制服的当地工作人员一直现场值守。现场督察时，地面基本铺盖好一层黄土，但仍可见到残留的废油渣、沾满废油的废弃物和油泥土块，整个场地散发着浓重的废油气味。

督察人员让挖掘机挖开部分油泥地块，发现废油已层层渗透至土壤之中。一些土坑渗出的地下水浮着厚厚的黄褐色油污，地下水显然已被严重污染。督察人员目测，此处距离长江水线直线距离只有600米左右。

土坑渗水漂浮油污，地下水已被污染

督察人员对周边检查时还发现，一些油泥在收集后被弃置在厂区西侧农灌渠边，渠水已被油污污染。

附近的农灌渠已被油污污染

在督察组严格要求和督办下， 6月12日晚，如皋市连夜在现场清理出废油残渣0.756吨，油土约20吨左右。目前，现场清理工作还在进行中。

弃置的危险废物长期无人问津

6月13日，督察人员再次来到现场，看到沪江废油净化厂厂区已用警戒线圈围，挖掘机挖开部分地块，很快有废油从土地缝隙中缓缓流出。

在沪江废油净化厂西侧，还有一家名叫福林燃料油经营部的小工厂，工厂虽早已停产，但厂区内堆满了危险废物。督察人员现场勘察发现，厂区内露天零散堆放了40多个废油桶和7个吨桶，桶内存有残油和其他危险废物。一个5立方米左右的铁皮箱内装满废油，硬化的地面破损且已被污染。一个吨桶已经破损，有焦油状物质流出，强烈的刺激性气味让人无法靠近。在厂区的仓库内，还堆有大量危险废物。

厂区内堆放的废弃油桶

部分废油渣露天堆存，环境隐患突出

5立方米左右的铁皮箱内装满废油

沪江废油净化厂被取缔拆除后，这家相隔仅10米，同样堆放大量危险废物、无任何环保手续、存在严重环境安全隐患的福林燃料油经营部却至今无人问津。

针对南通如皋市中央环保督察整改不力，违法掩埋危险废物等问题，督察组还将进一步调查，并要求江苏省有关方面依法依规查处到位。

责任编辑：桂强