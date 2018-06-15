国家防总:端午前后长江鄱阳湖等将有明显涨水过程

原标题：国家防总：端午前后长江、鄱阳湖、钱塘江等将有明显涨水过程

国家防总、水利部6月15日下午通报安排部署端午节前后强降雨过程防范。

据气象预报，6月17日-22日，受冷暖空气共同影响，西南东部南部、江南大部、华南北部及湖北等地将有一次强降雨过程，累积降雨量一般为40-90毫米，浙江西部、江西北部、湖北东部和西南部、重庆北部、湖南中部、贵州南部、广西西北部等地将有100-250毫米，其中江西东北部、浙江中西部、安徽南部等地局部将有300-500毫米。受降雨影响，长江上游、中下游沿江及鄱阳湖水系修水、饶河、信江，浙江钱塘江等将出现明显涨水过程，其中鄱阳湖水系修水、信江、饶河等主要江河及暴雨区内部分中小河流可能发生超警以上洪水。

此次降雨过程正值端午假期前后，人员流动性大，为此，国家防总、水利部6月15日上午进行了专题会商研判，会后向浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、重庆、贵州、云南等12个省（区、市）防汛抗旱指挥部和长江、淮河、珠江、太湖防汛抗旱总指挥部发出通知，要求高度重视本次强降雨防范工作，提前安排部署，严格落实防汛责任，强化应急值守，认真落实24小时专人值班和领导带班制度；密切监视天气和水情变化，强化预测预报预警；加强水库、水电站科学调度，强化险工险段和在建工程安全度汛措施；扎实做好局地强降雨可能引发的山洪、泥石流、中小河流洪水、城市内涝防范和中小水库安全度汛等工作，提前转移安置危险地区群众，特别是旅游景区、厂矿学校、施工队伍等人员，确保不留空白、不漏一人，切实保障人民群众生命财产安全，最大程度减少洪涝灾害损失。

责任编辑：余鹏飞