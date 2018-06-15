湖南新规：农村公路“组组通”不许层层转包建设

原标题：湖南：明年农村公路“组组通” 不允许层层转包建设

新华社长沙6月15日电（记者白田田、史卫燕）记者从15日召开的湖南省“四好农村路”现场推进会上获悉，到2019年，湖南将实施总里程为4.37万公里的自然村（组）通水泥（沥青）路建设，农村公路实现“组组通”。

在公路建设中，湖南省列出一系列“负面清单”，包括自然村通路工程不允许层层转包，不得随意调整规划，不得未批先建，施工过程绝不能发生质量安全问题，杜绝资金腐败行为。

“四好农村路”不仅要建好、管好，还要护好、运营好。湖南省提出，到2020年，具备条件的乡镇、建制村通客车及快递比例达到100%，全省县乡道及通客车线路的村道安全隐患治理率达到100%。

针对当前农村客运市场安全管理薄弱、线路衔接不畅、运营票价较贵等问题，湖南省将推进城乡客运一体化。在公路养护上，湖南省推出创新举措，吸收建档立卡贫困群众参与农村公路养护，既帮助贫困户就业，又能解决养护用工问题。

责任编辑：桂强