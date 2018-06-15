蔡英文拒认“九二共识”坑惨农民 台媒：蠢不可及

原标题：视界丨蔡英文拒认“九二共识”坑惨台湾农民 台媒痛批：蠢不可及！

“高雄市两天收购了44吨香蕉喂猪。那现在呢，猪看到香蕉都摇头……猪也不要吃了，每天吃很烦。”

这是来自台湾电视媒体的一则新闻报道：如今，岛内上演的不只是“香蕉危机”，更演变成蔡英文团队的一场“执政危机”……

据台湾中时电子报报道，今年春天以来，台湾水果等农产品产销失调、价格崩跌、外销碰壁，出口最大宗的大陆市场，今年却急速萎缩，台湾水果无处可销，农民只得忍痛在果园耕锄当肥料。

据悉，去年台湾香蕉1斤卖到上百元新台币（1元新台币约合0.21元人民币），金钻菠萝往年销往大陆10公斤一箱，行情价200元人民币，供不应求。于是，今年农民抢种香蕉等农产品，加之台湾地区今年初春雨水少、日照足，水果等农产品量大质佳，果农们满心欢喜等着发财。

然而，台湾《旺报》指出，由于台湾地区的农政单位没有发挥疏导作用，导致果农们完全没照计划产销作业，香蕉等农产品价格大崩盘，滞销严重，已经发展到“拿布袋装满80公斤香蕉才能换到一个80元新台币的鸡腿便当。”

为了抢救香蕉市场，台当局行政机构负责人赖清德居然在网上“支招”称：“有一位朋友推荐，生香蕉可带皮水煮，并可搭配酱油、大蒜，养生又美味……”

赖清德说，近来香蕉盛产，有关机构已经提出多项政策来稳定市场，以保障蕉农的权益。而香蕉的高营养价值是公认的，不但拥有各类维生素和碳物质，膳食纤维的含量也相当丰富。农民辛苦栽种香蕉，收获不易。让我们吃蕉协助农民，一起为农民加油。

2017年，赖清德到水果摊位推销台南香蕉。

于是，近日，在台湾一档电视节目上，民进党民意代表王世坚大口吞咽带皮的香蕉，惹得一众参与节目录制的嘉宾爆笑，更有人讽刺他：“王世坚，你真是民进党的模范党员！”

节目中，王世坚边吃边陶醉地表示：“香蕉皮煮过以后像剥皮辣椒，其实真的蛮好吃的。”对此，同在节目现场的嘉宾大喊：“王世坚，拍马屁也不要拍过头！”

而前民意代表林郁方更是直接在节目中当面回怼：“我就出生在蕉农家庭，从来没有听过说香蕉带皮去煮这种事。赖清德提出的吃法对推销香蕉并没有帮助，应该想办法拓展外销或妥善规则种植，才是根本的解决之道。”

台湾网友看完节目后的评论也是十分精彩……

新加坡《联合早报》网站报道称，为了缓解台湾“水果危机”，遭遇“友邦断交”、供电吃紧，内外都面对困局的台湾地区领导人蔡英文“毅然决然”地又担负起一项要务：卖水果，并在社交网站上直播行销高雄大树的“玉荷包”荔枝。

直播中，蔡英文不断夸赞荔枝个大味美，甚至以“专业购物主持人”的手势介绍产品，称“全世界都很羡慕我们可以在产期里吃荔枝，”吃完还不忘指着广告牌上的订购电话叮咛网友快下订单。

然而，岛内舆论批评认为，蔡英文身这番“秀”既不治标也不治本，农产过剩的供需结构问题依然年年出现。

蔡英文缘何如此“拼命”？《联合早报》分析称，民进党拒绝承认体现一个中国原则的“九二共识”后，台湾与其第一大农产品出口市场中国大陆的关系大倒退，连带影响了两岸农业产业合作与销路；每年锐减近200万人次的陆客，也让岛内水果销量掉了一大截。这不仅重创被视为民进党“铁票”的农民，也直接影响年底选情。

台湾《旺报》更是发表社评表示，台湾的金牌水果被打入谷底，农民心里淌血，而究其原因，都是民进党拒绝承认“九二共识”的锅，这一行为实在是蠢不可及！

台湾农民挂出标语唱衰民进党。（来源：中时电子报）

责任编辑：桂强