高校家禽种质场被督察组指虚假整改 一天后速搬完

原标题：河南农大家禽种质场被督察组指“虚假整改”，一天后迅速搬完

养鸡场正在搬迁 大河网 图

6月15日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从河南农业大学新闻中心获悉，该校位于郑州市区的家禽种质资源场在11日被中央环保督察组点名“虚假整改”、校方被河南省政府约谈后，11日-12日进行了迅速整改，相关家禽资源已紧急搬迁至市区外进行过渡，原址的清理和防疫消毒等后续工作目前已完成。

但受资金和场地等制约，该校位于河南省原阳县的农业科教园区标准养殖场尚未开工建设。这些家禽最终会“落脚”哪里，该校相关工作人员及相关通报材料均未提及。

河南农业大学牧医工程学院副院长、教授李明告诉澎湃新闻，该家禽种质资源场系校级科研机构下属的科研基地，而非企业，曾承担多项科研任务，持有河南省发改委批复的科研中心相关批文。

李明表示，该资源场始建于1981年，当时周围是农田、郊区，部分耕地是河南农业大学的试验田，距离市区较远。数年后，河南省中医院开始在该家禽种质资源场周边建设。居民小区也在附近陆续开建。

“其实我们也想搬，一直在协调、准备，并进行整改。”李明表示，该院曾数次向有关部门汇报和求助，但经费和场地是他们遇到的两大瓶颈。

“但目前我们先把整改完成。”河南农业大学新闻中心相关工作人员称。

此前6月11日，中央环保督察组对该家禽种质资源场曝光，称其“虚假整改”；并称郑州市金水区政府及其有关部门不作为，对中央环保督察举报问题敷衍应对，不了了之，导致在闹市区藏身的养鸡场环境污染问题多年得不到解决。2016年第一轮中央环保督察时，督察组曾要求当地整改。

河南农业大学校方提供的通报材料称，6月11日晚，该校组织力量，确定了家禽的暂存场所，并推进卫生防疫、交通运输等手续的办理工作。

6月12日上午9点，第一车家禽装载完毕。当晚，所有种质资源被转移完毕。

李明告诉澎湃新闻，这些家禽资源目前已被运到郑州市区外临时租用的一个养鸡场里存放。

前述通报材料称，该家禽种质资源场是河南农业大学极其重要的校内教学及科研基地，保存有27个家禽品种资源，存栏量4800余只，是河南省唯一的家禽种质资源场、中国国内两大地方种质资源基因库之一。

李明称，包括固始鸡在内的大量本地家禽种质资源是在长期历史时期中形成的，是育种的战略资源，目前正在逐渐消失；并且对这些资源的保存，需要一定数量的种群。

责任编辑：余鹏飞