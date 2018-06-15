原标题：发改委：今夏可能出现区域性电力紧张，全国总体供电能力充足

随着夏季高温天气到来，电网负荷攀升，供电紧张情形或在部分省份上演。

在6月15日举行的新闻发布会上，国家发改委政研室副主任、新闻发言人孟玮称，初步预计，今年“迎峰度夏”期间，最大用电负荷将会比去年明显增加，部分地区有可能出现高峰时段电力紧张情况。“但只是区域性、时段性问题，从满足全社会总量需求的角度看，当前我国电力供应能力是充足的。”

据孟玮介绍，今年以来，国内经济运行延续稳中向好态势，工业生产有所加快、用电量增加，再加上天气等因素影响，全国电力需求快速增长。今年前5个月，全国全社会用电量2.66万亿千瓦时，同比增长9.75%，增速处于近年来同期较高水平。5月份，高温天气提前到来，当月全社会用电量5533.9亿千瓦时，同比增长11.4%，增速同比提高6.4个百分点。

根据国家电网公司近日披露的数据，截至5月中旬，国家电网公司发受电量增速达10%，创7年以来同期最高。今年迎峰度夏期间，国家电网经营区域内，京津冀鲁、华东部分省份可能出现电力紧缺，华中部分省份电力供需也将偏紧。

今夏局部地区供电吃紧的苗头已有所浮现。

山东省经信委5月18日印发的《2018年全省有序用电方案》显示，今年，受国家防范化解煤电产能过剩政策影响，部分省内新建机组和省外配套电源建设投产延后，新增供电能力明显低于原规划安排，夏季用电高峰期存在500万千瓦左右的供电缺口，电力供需处于紧平衡状态。山东省各市有序用电压限负荷指标也随上述方案同时下发。

据大河网6月13日报道，国网河南省电力公司在2018年迎峰度夏媒体通气会上透露，今年该省度夏期间供电形势是：整体基本无备用，局部大负荷高峰时段存在供电缺口。

河南省电力公司预计，河南电网度夏期间最大用电负荷6350万千瓦，最大供电能力6400万千瓦，基本无备用。受农村电网大规模改造后、农民用电需求充分释放等因素影响，度夏期间，郑州北部、驻马店东部、信阳东部地区均存在供电缺口，许昌开封地区备用不足。

去年迎峰度夏期间，全国日发用电量呈高位运行状态，全国日发电量最高峰超过2016年最大值近9个百分点。全国6个区域电网以及20个省级电网用电负荷在2017年创出历史新高。

据南方电网广东电网公司消息，今年5月18日10时24分，广东统调负荷年内首次突破1亿千瓦，成为今年全国首个电网负荷破亿的省份，较去年首次破亿提前了19天。当日统调最高负荷10176万千瓦，同比去年5月最高负荷增长16.3%。目前，广东电网未出现电力短缺情况。

孟玮表示，为积极应对今年的迎峰度夏高峰，国家发改委正会同有关方面，制定针对性的保障措施。重点做好四个方面工作：

一是提升调峰能力。指导各地电力运行主管部门和电力企业，从供给侧和需求侧两个方面入手，在发电侧推动落实一定能力的调峰和应急储备机组，在需求侧组织可调节或可中断用电负荷，以保障电力供需平衡。

二是促进稳发稳供。一方面是加大清洁能源发电力度，促进清洁能源多发满发；另一方面指导发电企业加强发电燃料保障，做好设备运行维护，促进电力稳发稳供。

三是统筹资源配置。在指导电网企业优化运行方式，提高输电线路的利用效率的同时，强化电力需求侧管理，根据实际情况，加强电力跨省跨区的余缺互济。

四是做好应急预案。督促各地尽快准备好迎峰度夏电力供应保障的预案，细化实化各项保障措施。特别是电力供需形势严峻的重点地区，要强化底线思维，做好应急准备，加强预案演练，保证在出现供需缺口时，优先保障民生等重点用电。

责任编辑：余鹏飞