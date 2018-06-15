江苏如皋一工厂掩埋危废威胁长江水质 官方回应

原标题：江苏如皋一工厂违法掩埋危险废物 官方：严肃追责

图为厂区地面上的废油渣。官网截图

江苏如皋一工厂违法掩埋危险废物 官方：即查即改 严肃追责

中新网南京6月15日电 （记者 崔佳明）15日晚，记者从如皋市委市政府获悉，该市就中央第四环保督察组12日在如皋“回头看”发现的问题即查即改，对涉事的企业、施工单位及相关当事人进行侦查。

据国家生态环境部网站15日通报，中央第四环保督察组在江苏南通如皋市发现，位于长江岸边的沪江废油净化厂和福林燃料油经营部堆积大量危险废物，部分危险废物随意抛洒、露天堆存，甚至被掩埋地下，地表水、土壤和地下水受到严重污染，并对长江水环境安全带来隐患。

国家生态环境部在通报中披露，2018年6月12日，中央环保督察组下沉督察发现，挖掘机正在对沪江废油净化厂地面进行覆土平整，挖掘机作业过程中，两位身着城管制服的当地工作人员一直现场值守。现场督察时，地面基本铺盖好一层黄土，但仍可见到残留的废油渣、沾满废油的废弃物和油泥土块，整个场地散发着浓重的废油气味。

督察人员让挖掘机挖开部分油泥地块，发现废油已层层渗透至土壤之中。一些土坑渗出的地下水浮着厚厚的黄褐色油污，地下水显然已被严重污染。督察人员目测，此处距离长江水线直线距离只有600米左右。督察人员对周边检查时还发现，一些油泥在收集后被弃置在厂区西侧农灌渠边，渠水已被油污污染。在督察组严格要求和督办下，6月12日晚，如皋市连夜在现场清理出废油残渣0.756吨，油土约20吨左右。

图为土坑渗水漂浮油污，地下水已被污染。官网截图

对此，6月12日晚，如皋市委书记陈晓东连夜召集会议，研究整改落实工作，如皋市政府分管领导赴现场调度指挥。对清理出来的0.756吨废油残渣送有资质单位南通九洲环保科技有限公司规范处置；对油土落实临时库房，按规范暂存；迅速启动土壤修复调查，委托南京大学环境规划设计院立即启动场地调查，制定土地修复方案；并加强对面上问题再梳理、再督察，确保在处置环境问题过程中不发生次生环境问题。

当日（12日），如皋市公安局、环保局介入调查，开展生态司法联动，对企业、施工单位及相关当事人进行侦查。同时，如皋市纪委也已介入，连夜对相关镇区监管部门履职情况进行调查，严肃追究相关责任人责任。

责任编辑：桂强