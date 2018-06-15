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最高法：确保按期完成法院内设机构改革任务

最高法：确保按期完成法院内设机构改革任务
2018年06月15日 21:27 新华网
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　　原标题：最高法：确保按期完成法院内设机构改革任务

　　新华社北京6月15日电（记者 熊丰）内部管理扁平化、探索辅助业务社会化外包、非审判业务机构数量不超过审判业务机构数量……最高人民法院要求各级人民法院明确时间表路线图、倒排改革工期，确保按期完成人民法院内设机构改革任务。

　　这是记者从最高人民法院15日召开的省以下人民法院内设机构改革工作部署视频会上获悉的。最高法要求，要加快建立以审判工作为中心的机构设置模式和人员配置模式，巩固司法责任制改革成果、落实新型审判权运行机制，为人民法院充分发挥审判职能作用提供有力组织保障。

　　在内设机构改革中，最高法要求精简内设机构数量，科学设置审判业务机构，既要有利于推进审判职能优化、内部管理扁平化，也要有利于在审判权运行机制改革后实现有效的审判管理监督；整合设置非审判业务机构，探索行政职能集约化管理、辅助业务社会化外包等做法，确保非审判业务机构数量不超过审判业务机构数量。

责任编辑：桂强

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