原标题：世界杯首日我国共查处酒驾醉驾2200余起

新华社北京6月15日电 公安部15日发布，世界杯足球赛开幕首日，14日18时至15日6时，全国共查处酒驾1971起、醉驾234起、毒驾8起，消除了一批交通安全隐患。

针对世界杯足球赛期间可能出现酒驾醉驾风险增加的情况，全国公安交管部门按照公安部的统一部署，以餐饮娱乐场所周边道路为重点，加大用警力度，加强路检路查，严厉整治酒驾醉驾毒驾等突出交通违法犯罪行为。

公安部提示广大球迷朋友，在接下来的世界杯期间，全国公安交管部门将始终做到工作不松、力度不减，继续全覆盖、零容忍、无盲区开展夜查行动。人们在观看世界杯尽兴之余更要注意生命安全，勿存侥幸心理，坚决抵制酒驾、醉驾、毒驾，做到“快乐看球、平安出行”。

责任编辑：桂强