原标题：世界杯首日我国共查处酒驾醉驾2200余起
新华社北京6月15日电 公安部15日发布，世界杯足球赛开幕首日，14日18时至15日6时，全国共查处酒驾1971起、醉驾234起、毒驾8起，消除了一批交通安全隐患。
针对世界杯足球赛期间可能出现酒驾醉驾风险增加的情况，全国公安交管部门按照公安部的统一部署，以餐饮娱乐场所周边道路为重点，加大用警力度，加强路检路查，严厉整治酒驾醉驾毒驾等突出交通违法犯罪行为。
公安部提示广大球迷朋友，在接下来的世界杯期间，全国公安交管部门将始终做到工作不松、力度不减，继续全覆盖、零容忍、无盲区开展夜查行动。人们在观看世界杯尽兴之余更要注意生命安全，勿存侥幸心理，坚决抵制酒驾、醉驾、毒驾，做到“快乐看球、平安出行”。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中美贸易战：美若制裁谈判成果全无效
- 【 军事 】 出鞘：我歼20如何借鉴美四代机脉动生...
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 疑胡一天夜会女性事件女主称视频属实
- 【 科技 】 虐杀猫狗QQ群灰色交易:20块买百部视频
- 【 教育 】 2018全国31省市区大学一流专业排行榜
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有