女院长双开通报八百字:披医者仁心外衣收黑心回扣

原标题：副处级医院院长双开通报八百字：披着医者仁心外衣收黑心回扣

王莹 南方+客户端 图

853个字——这是中山市纪委监委6月15日发布的一则双开通报的字数。这份通报详尽地披露了相关案情，并用“理想信念丧失”“宗旨意识泯灭”“政治上蜕变”“经济上贪婪”“生活上放纵”“目无党纪国法”来描述这位落马官员。

被通报的对象是中山市一名副处级干部——博爱医院党委书记、院长王莹。

王莹是一名女性干部，出生于1972年8月，1992年10月加入中国共产党，研究生医学博士，辽宁沈阳人。

1995年7月从遵义医学院医学系临床医学专业毕业后，进入中山市妇幼保健院工作，后于2000年8月起赴中山市博爱医院工作，先后担任该医院医生、医教科副科长、药剂科科长兼医教科副科长、副院长、院长等职。2013年7月，王莹获任中山市博爱医院党委书记、院长，直至落马。

据中山市纪委监委6月15日通报称，日前，经中山市委批准，中山市纪委监委决定对博爱医院党委书记、院长王莹（副处级）涉嫌严重违纪违法问题立案进行纪律审查和监察调查。

经查，王莹违反政治纪律，对抗组织审查调查；违反组织纪律，逃避组织监督管理；违反廉洁纪律，伙同他人经商办企业；违反生活纪律，与他人发生不正当性关系；利用职务上的便利为他人谋取利益，收受他人好处费，涉嫌受贿犯罪。

该通报所披露的王莹相关案情，可谓触目惊心：

王莹身为党员领导干部，理想信念丧失，宗旨意识泯灭，政治上蜕变，经济上贪婪，生活上放纵，目无党纪国法。

对党极不忠诚、极不老实，在得知其违纪违法问题败露后，竭力伙同他人串供、制造假象，处心积虑瞒天过海，意图逃避组织审查调查。

阳奉阴违、欺骗组织，自由散漫、视纪律如草芥。

不如实报告个人外出去向，擅自办理出入境通行证出入国境；未吸取本人违规获取香港永久居民身份受处分的教训，故技重施，暗地里指示他人为配偶办理香港永久居民身份证，想方设法逃避组织监管，当隐形“裸官”，是典型“两面人”。

人前攀附领导、巴结奉迎不知耻，人后穷奢极侈、放纵糜烂不检点，在婚姻存续期与他人长期保持不正当性关系。

贪欲膨胀、擅权妄为，挖空心思钻营巧取，接受他人给予的干股，隐名伙同他人开公司，利用职权帮助自己的公司承接与博爱医院有关的业务，把国有资金和财产当成个人肥油满溢的“钱袋子”，既想当官，又想发财。

将救死扶伤的医疗机构当成发家致富的生意场，在医院工程项目建设、后勤服务承包、医疗设备和药品采购过程中，甘愿被社会老板收买役使，披着医者仁心的外衣收着黑心回扣，搞权钱交易和利益输送，上梁不正带坏医院风气，医院管理混乱，乱象丛生。

漠视群众利益，长期进行利益输送和利益交换，把组织交给的“责任田”当作个人的“自留地”，恣意让渡手中的公权力，为一己私利甘当傀儡，放任和配合他人继续插手医院设备医药采购和基建项目等管理事务，沆瀣一气，利益共沾，且在党的十八大后仍不收敛、不收手。

明知组织正对自己开展调查，仍不忌惮、不知止，利欲熏心，大肆收受贿赂，贪婪成性，置党纪国法而不顾，性质恶劣，情节严重，涉嫌犯罪，应予严肃处理。

根据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经市纪委常委会议、市监察委办公会议审议并报市委批准，决定给予王莹开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪违法所得，将其涉嫌犯罪问题依法移送检察机关审查起诉。

此前，中山市纪委监委于今年4月9日发布通报称，中山市博爱医院党委书记、院长王莹涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

责任编辑：余鹏飞