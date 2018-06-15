王毅：支持中国企业同土耳其开展更多务实合作

原标题：王毅与土耳其外长查武什奥卢举行会谈

2018年6月15日，国务委员兼外交部长王毅在北京与到访的土耳其外长查武什奥卢举行会谈。

王毅表示，新形势下，继续巩固中土战略合作关系，深化双方各领域合作，符合两国和两国人民的根本和长远利益，也是双方的必然选择。双方要继续相互照顾彼此核心关切，筑牢双方政治互信的基础。中方愿在共建“一带一路”框架下，启动对接双方发展战略的具体规划，支持中国企业同土方开展更多务实合作，保持双边经贸合作的持续稳定发展，希望土方为中国企业提供良好的营商环境。中方愿同土方共同推进互设文化中心工作，促进相互了解。

查武什奥卢表示，土方从战略的高度看待和推进中土关系，将恪守一个中国的立场，愿积极促进两国关系的积极发展势头，深化两国能源、基础设施、贸易、投资等领域务实合作，吸引更多中方企业赴土投资。土方将继续深化同中方的反恐安全和情报合作。

双方还就叙利亚、巴勒斯坦等共同关心的问题交换了看法，同意加强沟通协调，共同促进中东地区稳定，推动热点问题的政治解决。

责任编辑：刘德宾 SN222