原标题：新闻分析：北京缘何发展租赁型职工集体宿舍

新华社北京6月15日电 题：北京缘何发展租赁型职工集体宿舍

新华社记者孔祥鑫

北京市住建委会同北京市公安局、北京市规划国土委联合起草的《关于发展租赁型职工集体宿舍的意见（试行）》于15日正式发布实施。该意见明确提出要发展租赁型职工集体宿舍，专门趸租给用工单位，用于单位职工本人住宿并进行集中管理的房屋。

专家表示，北京多渠道解决城市运行和服务保障行业务工人员住宿问题，有利于稳定租金、促进住房租赁市场的健康平稳发展，此举对于落实租购并举意义重大。

完善租住产品的供应结构

“该意见的出台将实现供需匹配，有利于稳定租金、促进住房租赁市场的健康平稳发展。”国务院发展研究中心市场经济研究所副所长邓郁松表示，北京住房租赁市场一个基本特点是，租赁需求旺盛，供应总体偏紧，而且存在结构性矛盾，大户型房源供大于求，租金相对较低的小户型房源供不应求，而床位式租住产品几乎空缺。

“发展租赁型职工集体宿舍，通过提供单人间、双人间、多人间等多样化的产品，满足务工人员多层次的租住需求，从而有效增加了这类租赁产品的供应，完善了多主体供给、多渠道保障、多层次的租赁住房体系。”邓郁松说，这是落实租购并举住房制度的一项重要举措。

北京市住建委相关负责人表示，从去年北京发布规范管理租赁市场的通知，到今天发布租赁型职工集体宿舍的意见，都是为了构建房地产长效机制，是房地产调控的重要内容。建立租购并举的房产市场，从“购”到“租”需要一个系统方案。此次意见的出台，就是完善租购并举的房地产市场体系的重要一环，完善了租住产品的供应结构。

解决城市运行和服务保障行业务工人员后顾之忧

近年来，随着北京拆违、群租房整治以及地下空间清理的大力推进，城市面貌、老百姓的居住环境不断得到改善提升，但同时也带来一个问题：原来租住在违建、群租房、地下室的人员，在违建、群租房和地下室被拆除、清理整治后，在市场上找不到与他们的收入水平相适应的房源。

北京市房地产法学会副会长、首都经济贸易大学教授赵秀池表示，这些群体中很大一部分是城市发展和市民生活所离不开的人员，比如环卫工人、家政人员等。推出租赁型职工集体宿舍，能够就近解决这些城市运行和服务保障行业务工人员最基本的居住问题，解决了这些人员安全稳定居住的后顾之忧。

专家表示，该意见明确规定集体宿舍的建设和改建要符合城市总体规划、区域功能定位和产业发展需要，而且只能用于解决符合本市和区域产业发展需要并且未列入产业禁止和限制目录的企业职工本人的住宿问题，这是完全符合非首都功能疏解和人口调控政策精神的。

改建房源有严格的规范

“意见强调政府服务的同时，对于集体宿舍的改建进行了严格的规范，确保改建的安全、有序。”北京房地产中介行业协会会长、中原集团首席运营官李文杰说。

根据意见，改建房源被限定为“低效、闲置的厂房”和“闲置的商场、写字楼或酒店”。北京市住建委相关负责人表示，所谓商住两用房从规划性质而言就是商业或者办公用房，这类房屋如果符合文件规定的所有要求，也可以改建。

“意见提出，租赁型职工集体宿舍的建设、改建，应符合城市总体规划、区域功能定位和产业发展等要求，有利于促进职住平衡，而且还有一个前提就是‘各区结合区域规划调整需要’。”上述负责人表示。

实际上，在此之前，一些大城市尝试利用这些闲置的房屋资源改建为集体宿舍，面向务工人员，很受市场欢迎，但是由于缺乏政策依据，在改造和经营过程中面临很多障碍、风险，成本很高。

魔方公寓华北分公司总经理桑旭家表示，现在北京及时出台政策，为集体宿舍的改建提供了制度保障，使改建之路走得通、走得顺，同时也把集体宿舍的改建全面纳入规范化轨道，房屋安全、消防安全以及运营管理的规范性更有保障，让租客的权益也更有保障。

责任编辑：刘德宾 SN222