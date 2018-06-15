6个月3起较大事故 国务院安委办约谈南阳东莞邢台

原标题：6个月3起较大事故！国务院安委办约谈南阳、东莞、邢台

新华社北京6月15日电（记者叶昊鸣）记者15日从应急管理部了解到，根据《国务院安委会安全生产约谈实施办法（试行）》，国务院安全生产委员会办公室15日分别约谈河南省南阳市、广东省东莞市、河北省邢台市人民政府主要负责人，这3个市6个月内均发生3起较大生产安全事故。

这9起安全生产事故分别是：

河南省南阳市4月、5月发生3起较大生产安全事故，其中2起道路运输事故、1起冶金事故，共造成14人死亡、22人受伤，其中4人至今尚未脱离生命危险。

广东省东莞市4月、5月发生3起较大生产安全事故，其中1起建筑施工事故、1起工贸事故、1起道路运输事故，共造成12人死亡、10人受伤。

河北省邢台市2月、3月、5月共发生3起较大生产安全事故，其中道路运输、煤矿、工贸各1起，共造成9人死亡、23人受伤。

国务院安委办认为，9起事故暴露出企业层面安全意识淡薄，风险辨识管控和隐患排查治理流于形式，“三超一疲劳”等交通非法违规行为突出等问题，也反映出监管层面存在很多薄弱环节。

应急管理部有关负责人指出，三地要严守安全红线，坚持风险意识和底线思维，坚决遏制生产安全事故频发多发态势。

这位负责人表示，既要严肃追究企业责任，也要倒查贯彻落实法律法规、中央决策部署，特别是安全大检查、全面“体检”、专项整治、淘汰退出等重点任务落实情况，对工作不力导致事故发生的，依法依规追究有关部门及相关人员责任。

这位负责人要求，要在查清事故直接原因的基础上，查找深层次的管理原因和制度漏洞。要下大力气整治交通运输、建筑施工、煤矿、冶金、有限空间作业等重点行业领域。当前各地已陆续进入汛期，要高度重视汛期安全生产工作。

这位负责人强调，各地要认真贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，三地要以此次约谈为契机，深入开展安全生产宣传教育、安全生产监管执法、重大隐患排查治理，有效预防和减少各类事故发生。

责任编辑：刘德宾 SN222