国税地税合并 透视国税地税征管体制改革四大看点

原标题：国税地税合并拉开大幕 透视国税地税征管体制改革四大看点

新华社北京6月15日电 题：国税地税合并拉开大幕 透视国税地税征管体制改革四大看点

新华社记者韩洁、申铖、郁琼源

仲夏时节，国税地税征管体制改革迈出实质性步伐。

6月15日上午，全国各省（自治区、直辖市）级以及计划单列市国税局、地税局同时宣告合并，36个省级新税务机构统一挂牌，标志着国税地税征管体制改革迈出关键一步。

此番国税地税机构合并意义何在？税收征管体制有何看点？纳税人办税变化几何？针对诸多热点问题，新华社记者第一时间采访权威专家，详解改革四大看点。

看点一：开启税收征管体制改革新进程

“我国税收发展史上又迎来了一个具有里程碑意义的重要时刻！”国家税务总局局长王军15日与北京市市长陈吉宁共同为“国家税务总局北京市税务局”揭牌后表示。

2018年火热的夏天，见证以合并省级和省级以下国税地税机构为主的国税地税征管体制改革正式启幕，新时代税收征管体制改革迈出实质性、关键性的第一步。

改革开放40周年之际，此次改革备受关注。这是改革开放以来，继上世纪80年代“利改税”和1994年分税制改革后，我国税收征管体制迎来的第三次重大改革。

相比以往，此次改革力度大、涉及面广、情况复杂、任务更艰巨，涉及国税地税机构合并、税费管理制度和中央与地方税务行政管理体制三个方面的改革，其中最重要的就是国税地税机构合并改革。

上海财经大学教授胡怡建说，在营改增推进国税地税机构合作的基础上，此次国税地税机构合并是顺应新时代发展要求的重大制度变革，有助于降低征纳成本、提升征管效率，为全面提升税收治理能力和治理水平提供制度保障，推动构建更为有序、合理、完善的财税制度。

看点二：“六个统一”增强纳税人获得感

省级新税务机构挂牌当天，国家税务总局网站发布《关于税务机构改革有关事项的公告》等一系列制度文件。根据部署，随着省市县三级新税务机构逐级、分步挂牌，届时税务系统将实现“六个统一”：

国税地税业务“一厅通办”；国税地税业务“一网通办”；12366“一键咨询”；“实名信息一次采集”；统一税务检查；统一税收执法标准。

“国税地税合并解决了我们办税两头跑的问题，使用统一数据口径的‘金三’系统，也更方便我们咨询办理涉税事项，减少了企业的税收成本。”江西省乐安县耀峰玻纤有限公司总经理李玉龙说出了纳税人的心声。

记者了解到，新机构挂牌后，为便利纳税人办税，绝大部分办税服务厅保持现有办税服务场所、地点不变。

“实行‘一厅通办’进一步统一、简并、规范了涉税材料报送，将大大节约企业办税时间。”万华化学（宁波）有限公司财务总监聂辉强说，希望有更多举措提升纳税服务，让企业充分享受国家减税降负政策红利。

看点三：推动税收征管更规范、统一

国家税务总局透露，改革后税收管理机构将在规章文件、执法标准等多方面实现统一和规范，无疑将对推进税收治理现代化产生深远影响。

目前，从中央到地方各级税务机关正同步开展文件清理，逐件逐条梳理税务系统现行文件，确保国税地税机构合并后执法依据统一、执法尺度统一。

“全国范围内‘书同文、车同轨’，一个税制、一把尺子，将有利于提高税收执法的统一性、规范性。”中央财经大学教授樊勇说。

“以前有时遇到国税、地税分别来检查的情况。这几年国税地税合作强化征管确实减少了重复检查，相信改革后执法会更加规范。”陕西省西安合容电力设备有限公司财务负责人雷女士说。

据悉，下一步国家税务总局将进一步推进税收征管和信息系统的整合优化工作，由“物理反应”过渡到“化学反应”，建成一套制度体系、一套运行机制、一套岗责流程、一套信息系统，推动构建优化高效统一的税收征管体系。

“平稳推进国税地税机构合并，必将全面提高税收征管科学化水平，为国家财政收入的可持续增长奠定良好的体制机制基础。”国家税务总局税收科学研究所所长李万甫说。

看点四：社保费等交由税务部门征收

国税地税机构合并完成后，2019年开始，将基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费等各项社会保险费交由税务部门统一征收。

“此次改革强调了收入管理机构的职能整合。”中国社科院财经战略研究院研究员马珺表示，此前不少地区已经采用地方税务局征收社保费，此次改革后我国在收入机构统合方面又向前推进一步，有助于消除部门间的信息壁垒，推动建立可持续性的社保基金制度。

对于如何推进改革，西南财经大学教授汤继强认为，将社保费和非税收入划转税务部门征管存在一定难度，需要协调处理好税务部门与财政、社保、医保等部门的关系。改革顺利完成后，有助于降低征管成本、提升征管效率，推进税费制度改革，夯实国家治理现代化基础。

责任编辑：刘德宾 SN222