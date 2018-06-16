外媒：中国购买2亿马币伊斯兰国债 支持新政府

原标题：外媒：中国购买2亿马币伊斯兰国债 支持马来西亚新政府
外媒称，根据马来西亚中国总商会（马中总商会）官网6月14日发布的消息，中国驻马来西亚大使白天6月8日与马中总商会会长陈友信等人会谈时透露信息称，中国建设银行在马来西亚新政府上台后，已经购买马来西亚2亿马币（1马币约合1.61元人民币——本网注）伊斯兰国债。这也是马来西亚新政府上台后，外国资金购买的最大数额国债。
据新加坡《联合早报》网站6月15日报道，分析员认为，中方希望借此表明中资将与新政府共体时艰。
白天当时表示，中国政府重视中马关系，中资银行在新政府设法解决债务之际购买国债，是对马来西亚新政府的实际支持，也体现患难见真情的精神。
白天说，中国政府反对任何企业涉及不正当行为，如果马来西亚政府需要中国大使馆协助，他很乐意配合。他还说，最近一马公司课题给中企带来的负面传闻，仅是一、两宗个案，有关各方对中马务实合作的看法不应一叶障目，不见泰山。
白天指出，目前在马投资或营业的中国国企与私企超过100家，这些中资雇用本地员工的比率平均超过7成，不少企业本土化员工的比率高达8成甚至9成。这些都为更好地实现技术转移，为马来西亚产业升级打下稳健根基。
报道称，马来西亚新政府上台后，白天于5月18日会见了马来西亚国家元老理事会成员，并在5月24日拜会了马哈蒂尔总理。
报道称，白天5月底曾表示，马来西亚新政府成立后，已有3家中国企业到当地投资12亿马币。
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