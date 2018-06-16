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中国台湾宜兰县发生4.1级地震 震源深度79千米

中国台湾宜兰县发生4.1级地震 震源深度79千米
2018年06月16日 05:08 中国新闻网
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　　原标题：中国台湾台湾宜兰县发生4.1级地震 震源深度79千米

图片来源：国家地震台网官方微博图片来源：国家地震台网官方微博

　　中新网6月16日电 据中国地震台网正式测定：06月16日04时53分在台湾宜兰县（北纬24.63度，东经121.85度）发生4.1级地震，震源深度79千米。

 

责任编辑：刘德宾 SN222

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