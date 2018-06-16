商务部对原产美国等国进口乙醇胺采取反倾销措施

原标题：商务部公布对原产于美国、沙特阿拉伯、马来西亚和泰国的进口乙醇胺反倾销调查的初步裁定
2018年6月16日，商务部发布2018年第50号公告，公布对原产于美国、沙特阿拉伯、马来西亚和泰国的进口乙醇胺反倾销调查的初步裁定。
商务部初步裁定原产于美国、沙特阿拉伯、马来西亚和泰国的进口乙醇胺产品存在倾销，中国乙醇胺产业受到了实质损害，且倾销与实质损害之间存在因果关系，并决定对原产于美国、沙特阿拉伯、马来西亚和泰国的进口乙醇胺产品实施保证金形式的临时反倾销措施。根据裁定，自2018年6月23日起，进口经营者在进口原产于美国、沙特阿拉伯、马来西亚和泰国的乙醇胺产品时，应依据裁定所确定的各公司倾销幅度（11.7 %-97.3 %）向中华人民共和国海关提供相应的保证金。
该产品归在《中华人民共和国进出口税则》：29221100、29221200和29221500项下。29221100项下的单乙醇胺盐和29221200项下的二乙醇胺盐不在本反倾销措施产品范围之内。
点击进入专题：聚焦中美贸易:中国对原产美500亿美元进口商品加征关税
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