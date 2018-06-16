国税总局:县级国地税局预计7月20日左右挂牌合并

原标题：税务机构改革：县级国地税局预计7月20日左右挂牌合并

国税地税征管体制改革迈出阶段性关键一步：6月15日，全国各省（自治区、直辖市）级以及计划单列市国税局、地税局合并且统一挂牌。

此次省级新税务局挂牌后，在7月底前，市、县级税务局将逐级分步完成集中办公、新机构挂牌等改革事项。

6月15日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从一名基层地税干部处了解到，在6月12日的全国税务系统机构改革动员部署视频会议上，国家税务总局有关领导称，县国税局、地税局预计于7月20日左右挂牌合并。

澎湃新闻记者注意到，在6月12日全国税务系统机构改革动员部署视频会议后，江西新余市分宜县地税局组织学习会议有关精神的报道也提到，县级国、地税局预计于7月20日左右挂牌合并。

据微信公号“新余税务”消息，分宜县地税局党组书记、局长指出，由于县国、地税局估计将于7月20日左右挂牌合并，除了部分股室一起合并外，剩下的股室和分局将继续运转，直到“三定”后。他要求全县地税系统干部职工坚守好自己岗位，工作上一定要认真，不折不扣进行执行。

这篇报道还提到，国家税务总局局长王军在会上将机构改革的目标任务、主要内容、方法步骤和相关要求进行了详细的说明，还专门用大量时间回应了基层群众的疑问顾虑及诉求，说明了总局方案制定之前进行了充分的调查研究，因而具有科学性。

分宜县地税局的与会代表表示，王军局长的讲话信息量大，在透彻传达改革方案目标、内容、步骤和要求的同时还积极回应了基层干部职工的相关诉求，既讲政治又贴实际，既科学严谨又具人文情怀，大家听了之后对改革方案有了清晰的认识，同时心中有关顾虑的大石头都已放下。

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责任编辑：张玉