原标题：四川江淮等地迎强降水 东北华北等地多雷雨天气

中新网6月16日电 据中央气象台网站消息，预计17日至20日，四川盆地东部、江汉、江淮南部及长江中下游沿江等地的部分地区自西向东将先后出现大到暴雨，局地大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。东北地区大部、内蒙古东部、河套地区、华北北部等地多雷雨天气，局地有大雨或暴雨。

资料图：市民在雨中自拍。 中新社记者 刘关关 摄

重点天气预报

1。 四川盆地江汉江淮等地有较强降水

受东移西南涡影响，预计17日至20日，四川盆地东部、江汉、江淮南部及长江中下游沿江等地的部分地区自西向东将先后出现大到暴雨，局地大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

另外，预计16日至17日，华南东部沿海、海南岛、福建沿海、台湾岛以及云南南部、西藏东南部等地有中到大雨，局地暴雨或大暴雨。

2。 东北华北等地多雷雨天气

预计16日至18日，东北地区大部、内蒙古东部、河套地区、华北北部等地多雷雨天气，局地有大雨或暴雨；上述部分地区并伴有短时强降水（最大小时降水量20~40毫米）、局地有雷暴大风或冰雹等强对流天气。

3。 台风“格美”生成并将对东海南海带来大风

台湾以东洋面的热带低压于今天（16日）早晨加强为今年第6号台风（热带风暴级，中文名：格美），今晨5时其中心位于日本冲绳那霸市西偏南方约175公里的洋面上，就是北纬25.6度，东经126.1度，中心最低气压992hPa，中心附近最大风力8级（18米/秒）。受“格美”和季风的共同影响，16日08时到17日08时，台湾中南部将有大到暴雨（50~90毫米）；东海南部和东部、台湾海峡、台湾以东洋面将有7~8级大风，部分海域有9级大风，阵风可达10~11级，东海西北部、南海大部将有6级大风，阵风可达7级。

未来三天具体预报

6月16日08时至17日08时，新疆伊犁河谷、黑龙江中北部、内蒙古河套地区、陕西北部、四川盆地东部、海南岛、台湾岛、华南东部沿海、西藏南部、云南东部和西部等地有中到大雨，其中，海南岛、台湾岛南部、广东东部沿海、四川盆地中部、云南东南部等地局地有暴雨，海南岛西南部局地有大暴雨（100~120毫米）。新疆北部和东部、内蒙古、东北地区、华南东部沿海等地的部分地区有4~6级风（见图1）。

图1 全国降水量预报图（6月16日08时-17日08时）

6月17日08时至18日08时，西南地区东部、西北地区东南部、江汉西部、华南中东部、云南南部和西北部、陕西北部、山西北部、西藏东南部、海南岛以及台湾岛等地有中到大雨，其中，四川盆地东北部、广东东部沿海地区、西藏东南部以及台湾岛南部局地有暴雨（50~90毫米），上述局地将伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气（见图2）。

图2 全国降水量预报图（6月17日08时-18日08时）

6月18日08时至19日08时，东北地区大部、华北西北部、江汉、江淮中西部、江南西北部、四川盆地东部、贵州中北部、华南东部和南部、西藏东南部、台湾岛等地有中到大雨，其中，湖北中部、河南东南部、安徽西部、湖南北部、广东东部、西藏东南部、台湾岛西部等地局地有暴雨或大暴雨（100~120毫米），上述局地将伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气（见图3）。

图3 全国降水量预报图（6月18日08时-19日08时）

影响与关注

1。 关注内蒙古、东北、华北等地雷阵雨及强对流天气影响；

2。 关注四川、重庆、湖北、湖南等地的降雨过程及影响；

3。 关注华南沿海及云南、西藏东南部等地的较强降雨；

4。 关注东南沿海地区及南海东北部、台湾海峡、东海等海域大风的不利影响；

5。 做好端午假期气象服务；

6。 做好夏收夏种气象服务。

责任编辑：张玉