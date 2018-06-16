广西贵港一处工棚钩机施工引发爆炸 致3人受伤

原标题：广西贵港一工棚钩机施工引发爆炸 致3人受伤

图为事故现场。 谭天力 摄

中新网贵港6月16日电（记者 杨志雄）中新网记者15日从广西贵港市港南区委宣传部获悉，当天9时许，港南区桥圩镇兴顺羽绒厂旁的一收购废旧工棚发生爆炸，导致3人受轻伤。

接报后，港南区安监局、公安分局，桥圩镇政府立即组织人员赶到现场处置。

据了解，桥圩镇群众李善宽十年前把该工棚租给别人收购废旧，现租期已到，李善宽于近期对工棚拆除重建，当天上午用钩机挖土过程中引发爆炸，造成钩机司机谢树聪皮外伤，附近群众陈永容右眼被划伤、甘光同头部被划伤。

图为贵港市港南区桥圩镇官员到医院看望和慰问伤者。 谭天力 摄

3名受伤群众均已被送桥圩医院观察治疗。经医务人员反馈，3名伤者均无生命危险。

此次爆炸还造成周边房子玻璃和施工钩机不同程度损坏。目前，爆炸原因正在进一步调查中。（完）

责任编辑：张玉