广西贵港一处工棚钩机施工引发爆炸 致3人受伤

原标题：广西贵港一工棚钩机施工引发爆炸 致3人受伤
图为事故现场。 谭天力 摄
中新网贵港6月16日电（记者 杨志雄）中新网记者15日从广西贵港市港南区委宣传部获悉，当天9时许，港南区桥圩镇兴顺羽绒厂旁的一收购废旧工棚发生爆炸，导致3人受轻伤。
接报后，港南区安监局、公安分局，桥圩镇政府立即组织人员赶到现场处置。
据了解，桥圩镇群众李善宽十年前把该工棚租给别人收购废旧，现租期已到，李善宽于近期对工棚拆除重建，当天上午用钩机挖土过程中引发爆炸，造成钩机司机谢树聪皮外伤，附近群众陈永容右眼被划伤、甘光同头部被划伤。
图为贵港市港南区桥圩镇官员到医院看望和慰问伤者。 谭天力 摄
3名受伤群众均已被送桥圩医院观察治疗。经医务人员反馈，3名伤者均无生命危险。
此次爆炸还造成周边房子玻璃和施工钩机不同程度损坏。目前，爆炸原因正在进一步调查中。（完）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中国这次强硬反击 传递4个意味深长的...
- 【 军事 】 出鞘：我歼20如何借鉴美四代机脉动生...
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 疑胡一天夜会女性事件女主称视频属实
- 【 科技 】 虐杀猫狗QQ群灰色交易:20块买百部视频
- 【 教育 】 英语四六级今日开考 这是最后一次吗？
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有