原标题：视界 | 印媒紧盯尼泊尔总理访华 印网友“黑”中国遭打脸

应中方邀请，尼泊尔总理卡·普·夏尔马·奥利将于6月19日到24日对中国进行正式访问。

参考视频小编注意到，距离尼泊尔总理此次为期5天的中国行还有几天，印度媒体就已经“坐不住”了，不仅时刻紧盯相关讯息，多家主流媒体还发布了大篇幅的分析报道。

想知道印媒为什么紧张尼泊尔总理访华吗？

印度《商业时报》报道称，这是奥利今年2月上任以来首次对中国进行正式访问。

尼泊尔总理卡·普·夏尔马·奥利

《印度时报》报道指出，中国期待在“一带一路”倡议下深化与尼泊尔的务实合作，加深政治和经济合作以及灾后基础设施建设和文化领域的交流合作，进一步推动两国关系向更深发展。

印媒称，奥利此前在2016年担任总理期间，通过推动与中国的经济合作，减少了对印度的高度依赖。

《商业时报》称，中国与尼泊尔已经签署了合作协议，并通过交通、电力、网络通信加强两国间的联系。

《印度时报》也曾刊载题为《怎样利用与尼泊尔的关系取决于印度》的文章称，尽管数十年来印度是尼泊尔的唯一选择，但中国的崛起和“一带一路”倡议为数个南亚国家提供了其他选项。

文章同时指出，印度2015年对尼泊尔的封锁几乎未取得任何效果。并认为一个国家在另一国家具有排他性特权的日子一去不返。

而这一次，在部分印媒的渲染下，中尼两国的正常交往合作似乎也令某些印度人“不是滋味”。

部分印度网友也被“带跑了节奏”。有人抹黑称，“中国人之所以爱修路，是为了把廉价商品出售到更多的国家。”“尼泊尔人太笨了，这会让他们步巴基斯坦的后尘。”

不过，这些论调立刻遭到尼泊尔网友的“秒打脸”。有人摆出事实：“在‘一带一路’倡议下，中国参与了65个国家的基础设施建设。而过去12年来，印度一直在加宽古尔冈-斋普尔的道路，可是至今仍未完成，估计还得50年。”

更多尼泊尔网友则真诚预祝本国总理访问成功：“这对尼泊尔和中国都是大好事！”

事实上，在先见之明的观察人士看来，印度和中国在尼泊尔的合作是一条让三方共赢的道路，澳大利亚《东亚论坛》网站就刊文指出，今年4月，国务委员兼外交部长王毅在北京同尼泊尔外长贾瓦利会谈后共同会见记者，在回答关于如何看待尼泊尔同中国、印度两大邻国关系问题时明确表示，中国、尼泊尔、印度是天然的朋友和伙伴，支持尼泊尔发展应成为中印两国的共识。

对于中方这一表态，《东亚论坛》认为，印度也应作出积极回应，才能实现南亚地区的合作共赢，这显然也有利于印度自身的利益。

责任编辑：张玉