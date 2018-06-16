原标题：台湾宜兰县近海发生5.2级地震 交通维持正常通行

中新网6月16日电 据台湾“中央社”报道，台湾宜兰县近海今天清晨发生有感地震，里氏规模5.2级。地震发生后，宜兰铁路公路单位依规定巡查辖区路线，经查都没有异常，交通维持正常通行。

台湾“气象局”指出，宜兰县近海清晨4时53分发生有感地震，规模5.2级，震源在宜兰县政府东偏南9.2公里处，震源深度62.3公里，各地最大震度为宜兰县牛斗4级、宜兰市3级、新北市3级、台北市3级、桃园市3级。

台湾“公路总局”第四区养护工程处发布新闻稿指出，经初步巡查，辖区宜兰及花莲的道路、桥梁、隧道没有灾情，交通维持正常通行。

台铁表示，宜兰至南澳的铁路于上午7时22分巡查后，铁道没有异状，路线恢复正常行驶，影响7列次、81分约345人。

责任编辑：张玉