铁路迎端午客流最高峰 今预计发送旅客1318万人次

原标题：铁路迎端午客流最高峰 今日预计发送旅客1318万人次

中新网客户端6月16日电 记者从中国铁路总公司获悉，6月16日，全国铁路将迎来端午假期客流最高峰，预计发送旅客1318万人次，同比增长7.3%，增开旅客列车569列，其中跨铁路局中长途旅客列车68列，铁路局管内旅客列车501列。

6月15日，全国铁路共发送旅客1084万人次，同比增加48.9万人次，增长4.7%，全国铁路运输平稳有序。其中，北京局集团公司发送旅客110.1万人次，同比增加0.1万人次，增长0.1%；上海局集团公司发送旅客218.7万人次，同比增加6.1万人次，增长2.9 %；广州局集团公司发送旅客139.1 万人次，同比增加6.1 万人次，增长4.6%。

端午假期，各地铁路部门科学组织运力，推出多种特色专列和服务措施，努力满足探亲、出游等不同人群的出行需求，提升旅客出行获得感。哈尔滨局集团公司加开哈尔滨至北京、大连等方向15对列车，开行哈尔滨至漠河的“龙江之星”旅游观光专列；沈阳局集团公司针对中短途客流激增的实际，加开沈阳到本溪、大连、盘锦，长春到榆树、延吉、通辽，大连到丹东、鞍山、大石桥等中短途旅客列车51.5对；呼和浩特局集团有限公司开行呼和浩特至锡林浩特“草原号”旅游列车，畅游草原美景，方便广大旅客；西安局集团公司加开西安至汉中、延安等方向动车组列车62对；上海局集团公司加开上海至南京、徐州、杭州、宁波间，南京至安庆、池州、徐州间，合肥至杭州、黄山间，杭州至苍南、丽水、温州间等方向旅客列车115列。

南昌局集团公司加开南昌西至广州南、上海虹桥，福州至上海虹桥、龙岩，厦门北至建宁县北等夜间高铁动车19列；昆明局集团公司增开昆明至富宁、普者黑、曲靖、宣威方向列车56列；郑州局集团公司安阳东站“鼎城”服务台为旅客提供安阳景区咨询、零换乘线路推荐；武汉局集团公司宜昌东车站为方便旅客乘车到湖北秭归体验“屈原故里端午文化节”，在活动现场成立服务队开展“浓情端午”助行服务活动；上海局集团公司在徐州至连云港东K8373次列车上，开展“浓情端午，诗意旅行”的火车诗会活动；成都局集团公司在成都东开往上海D354次、贵阳北开往宁波G2334次等长途动车组上开展诵古诗、包粽子、绣香囊、讲端午民间故事等活动，丰富旅途生活，共庆端午佳节；兰州局集团公司在宝兰高铁上运行的48对高铁上推出了“旅程规划师”特色服务，免费为有需求的旅客提供旅游咨询、路线规划、景点推荐、列车换乘等暖心服务。

铁路部门提示广大旅客朋友，已通过互联网、电话成功预订但尚未取票的旅客，请尽量提前取票，以免耽误行程；乘车时请携带车票及与票面信息一致的有效身份证件，预留充足时间安检、取票、验票进站。

责任编辑：张玉