台议员深山密会肉感女每次1小时 称是选民服务

原标题：绿议员深山密会“肉感女”每次1小时 称是“选民服务”

曾与前助理“小文”上摩铁而引发热议的民进党议员王世坚，近日再被岛内媒体直击“开车载妹幽会”。不过这次的对象已非“小文”，地点也从摩铁转战到路边，每次在车上停留1小时，两人关系引人好奇。 据台湾“东森新闻云”报道，对此，王世坚声称只是“选民服务”，对于是否交新女友，他连喊3声“没有”。

王世坚过去与“小文”的摩铁情轰动一时。这段8年情谊，王2016年上广播节目受访时声称已画下句点。为取得老婆原谅，王世坚甚至写了悔过书，“我一生放浪不羁，请你原谅我。我本性善良，很努力的工作，你原谅我，我一定会改变。”

而今，王世坚身边竟出现了一位新的“红粉知己”，两人上月5天内就密会两次，但都只是将车停在路边，每次待在车上长达1个多小时，行径诡异。

报道称，王世坚5月9日被发现与该名张姓女子会面。当晚7点多，王世坚开车到台北大直载人，两人先在车上吃饭，一吃就1个小时。之后开车到大稻埕码头旁的停车场，刻意将车停在最远、最隐密、无人的地方，又在车上待了1个小时；而5月13日王世坚则与张姓女子前往五股山区，将车停在避车弯，一样待了1个小时，让人好奇。

面对记者询问，王世坚直喊“不要又来了，选举要到了”，解释他因为服务，张姓女子很感谢他。女子有时候也会送他笋子、瓠瓜，给了一堆菜，“大家千万不要误会我”。对于是否交了女朋友，王世坚声称“没有。”

至于小文，王世坚称两人并未再见面，“她生日我会简讯跟她说生日快乐，因为我生日她也跟我简讯快乐啊！”

责任编辑：吴金明