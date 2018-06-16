中铁总复兴号动车组招标：长编组50列 短编组45列

原标题：中铁总再启复兴号动车组招标：长编组50列，短编组45列

时隔近半年，中国铁路总公司（下简称“中铁总”）再启“复兴号”动车组采购招标，此次招标既有长编组（16辆编组）也有短编组（8辆编组）列车。

6月15日，中铁总物资采购商务平台官网挂出公告，启动对时速350公里“复兴号”动车组（16辆编组）采购项目的招标，数量为50列。同时启动对时速350公里“复兴号”动车组（8辆编组）采购项目的招标，数量为45列。

时速350公里“复兴号”动车组（16辆编组）、时速350公里“复兴号”动车组（8辆编组）采购项目公开招标。 截屏图

公告称，受中国铁路总公司委托，中国铁路投资有限公司作为招标代理机构，现就时速350公里“复兴号”动车组（16辆编组）、时速350公里“复兴号”动车组（8辆编组）采购项目进行公开招标，采购资金均已落实。

本次投标文件递交截止时间为2018年7月5日14时30分（北京时间）。

值得注意的是，此次招标采购距离中铁总上次公开密集招标（2017年11月10日、11月3日）相隔近半年。

2017年11月10日，中铁总物资采购商务平台官网挂出公告，启动对时速350公里“复兴号”动车组（16辆编组）采购项目的招标，数量为50列。

2017年11月3日，中铁总旗下企业中国铁路建设投资公司官网挂出公告，启动对时速350公里“复兴号”动车组（8辆编组）采购项目的招标，数量为75列。

公告显示，上述两次采购资金均已落实，这也是中铁总首次仅在一个月内连续两次启动对“复兴号”动车组的招标采购。

需要注意的是，2017年11月3日的该次招标采购，后续中铁总公示了中标候选人，分别为中车唐山机车车辆有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司和中车青岛四方机车车辆股份有限公司，公示期截至同年12月8日，现公示期已过。

其中，中车长春轨道客车股份有限公司和中车青岛四方机车车辆股份有限公司为中铁总最早确定的“复兴号”动车组供货商，中国中车唐山机车车辆有限公司则为后起之秀，首家参与研制生产16辆长编组“复兴号”动车组列车，该型列车已于今年3月首次亮相，开赴位于北京的中国铁道科学研究院开展型式试验，今年7月将首次投入京沪高铁运营，后续还将登陆京广高铁和沪昆高铁。

据澎湃新闻梳理，在此前，中铁总也曾对外公开对时速350公里中国标准动车组的计划采购及招标采购信息。

2017年4月24日，中铁总对时速350公里8辆编组中国标准动车组采购项目进行采购公示，但未在公告中明确采购数量。

公告显示，当时中铁总邀请了两位供应商，分别为中车青岛四方机车车辆股份有限公司和中车长春轨道客车股份有限公司。

2017年8月21日，中铁总与中国中车集团公司在北京签署战略合作协议。其中，在铁路装备战略采购合作方面，以中国标准动车组“复兴号”为试点，签订了战略采购意向，双方计划采购和供应时速350公里中国标准动车组500组。

除上述采购招标外，中铁总还曾在2017年8月3日公告称，2022年北京冬奥会期间，京张高铁智能动车组的设计方案，是基于时速350公里8辆编组“复兴号”平台的基础之上。

8月3日的公告对上述京张高铁智能动车组设计方案作出的要求中，第三点明确，车上布置及服务设施可根据奥运需求进行定制化设计，奥运结束后，可较方便地恢复至时速350公里8辆编组“复兴号”基本配置。

责任编辑：张玉