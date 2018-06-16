西藏自治区公安厅长刘江跻身自治区党委常委(图)

原标题：西藏自治区副主席、公安厅长刘江跻身自治区党委常委

官方报道披露，西藏自治区副主席、公安厅长刘江已跻身自治区党委常委。

据《西藏日报》6月15日消息，14日上午，区党委理论学习中心组召开学习会。会上，自治区党委常委罗布顿珠、王拥军、姜杰、边巴扎西、何文浩、白玛旺堆、刘江紧密联系工作实际，坚持问题导向，围绕学习贯彻习近平总书记治边稳藏重要战略思想，从经济社会发展、脱贫攻坚、边境小康村建设、党风廉政建设、思想文化建设、加强和创新社会治理等方面作了交流发言。

刘江 资料图

公开资料显示，刘江，男，汉族，1967年6月出生，四川渠县人，在职研究生学历，1991年6月加入中国共产党，1986年3月参加工作。

刘江自参加工作起一直在西藏自治区工作。他曾担任过西藏自治区公安厅党委副书记、拉萨市委副书记、政法委书记、市公安局党委书记等职，之后又担任过那曲地区行署专员，2013年6月出任自治区公安厅党委书记、常务副厅长，当年7月出任厅长，后于2016年3月任自治区政府副主席。

责任编辑：张玉