西藏自治区公安厅长刘江跻身自治区党委常委(图)

原标题：西藏自治区副主席、公安厅长刘江跻身自治区党委常委
官方报道披露，西藏自治区副主席、公安厅长刘江已跻身自治区党委常委。
据《西藏日报》6月15日消息，14日上午，区党委理论学习中心组召开学习会。会上，自治区党委常委罗布顿珠、王拥军、姜杰、边巴扎西、何文浩、白玛旺堆、刘江紧密联系工作实际，坚持问题导向，围绕学习贯彻习近平总书记治边稳藏重要战略思想，从经济社会发展、脱贫攻坚、边境小康村建设、党风廉政建设、思想文化建设、加强和创新社会治理等方面作了交流发言。
刘江 资料图
公开资料显示，刘江，男，汉族，1967年6月出生，四川渠县人，在职研究生学历，1991年6月加入中国共产党，1986年3月参加工作。
刘江自参加工作起一直在西藏自治区工作。他曾担任过西藏自治区公安厅党委副书记、拉萨市委副书记、政法委书记、市公安局党委书记等职，之后又担任过那曲地区行署专员，2013年6月出任自治区公安厅党委书记、常务副厅长，当年7月出任厅长，后于2016年3月任自治区政府副主席。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中国这次强硬反击 传递4个意味深长的...
- 【 军事 】 出鞘：我歼20如何借鉴美四代机脉动生...
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 疑胡一天夜会女性事件女主称视频属实
- 【 科技 】 虐杀猫狗QQ群灰色交易:20块买百部视频
- 【 教育 】 英语四六级今日开考 这是最后一次吗？
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有