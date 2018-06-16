重庆启用出境边检自助查验 最快9秒通关

原标题：重庆边检启用出境边检自助查验 出境最快9秒通关

图为正式启用的重庆江北国际机场T3航站楼出境大厅边检自助通关通道。 张少波 摄

中新网重庆6月16日电 （记者 刘相琳）重庆市公安边防总队16日发布消息称，即日起重庆江北国际机场T3航站楼出境大厅边检自助通关通道正式启用，民众通过该通道完成出境边检查验手续，最快9秒既能通关。

记者16日在重庆江北国际机场T3航站楼出境大厅的边检自助通关通道看见，在边检警官引导下，出境旅客按照“扫登机牌、刷护照、按指纹拍照片”的顺序，只需三个步骤，即完成了出境边检查验手续，最快9秒既能通关，是人工查验时间的五分之一，开通的15条自助查验通道将让符合条件的旅客基本实现边检通关“零等候”。重庆市公安边防总队相关负责人表示，出境边检自助查验通道的投入使用，标志着重庆空港口岸边检智能通关时代的全面开启。

图为旅客使用边检自助通关通道通关。 张少波 摄

目前，重庆已开通国际（地区）航线72条。今年上半年，重庆空港口岸出入境人员单日出入境流量最高达12000人次，总数达到149万余人次。其中，中国公民出入境128万人次，占总人次的86%。重庆市公安边防总队相关负责人称，随着国际航线的进一步拓展，重庆空港口岸今年全年出入境流量预计突破350万人次，平均每天都有近万人次从重庆出入境，重庆空港口岸通关压力不断增大。

针对上述情况，重庆边检站紧跟重庆空港口岸大进大出、快进快出的出入境形势，克服警力不足、执勤点距离远、双口岸执勤等困难，加大与移动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术的深度融合，推进智能验证通道、自助查验通道、出入境记录凭证自助打印等服务管理创新项目建设，营造快捷、舒适、高效的口岸通关环境。

据了解，自今年重庆启用入境边检自助查验通道以来，“刷脸8秒通关”受到旅客广泛好评。今年上半年，重庆空港口岸入境人员共77万余人次，通过自助查验通道入境40万余人次，占入境总人数52%。随着内地居民持用电子类国际（地区）旅行证件比例不断提高，采用自助通道通关的旅客比例还将继续增大。

责任编辑：桂强