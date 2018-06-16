原标题：外媒：海航负债近6000亿，政府将助其止血

[观察者网综合报道]彭博社16日称，海航集团目前所承受的债务已超过5986.9亿元人民币，但中国政府已同意为其“止血”——将帮助这家航空集团筹集资金。

一位不愿透露姓名的消息人士称，中国政府高层认为海航集团遇到的仅仅是流动性问题，应支持海航融资。

他透露道，6月12日，中国央行一位高层官员已和三家监管机构、海南省政府、海航集团董事局主席陈峰和该集团最大的债权人开过了会，并在会中“鼓励各方支持海航集团发债”。

海航集团自去年年底就传出存在“资金链危机”，随后在今年1月得到了海航高层的默认。《金融时报》曾表示，航海的长期债务累计曾高达3828亿元，目前总体债务规模为2500亿元左右。

海航集团董事局主席陈峰 图自新华社

不过这次彭博社的分析人士则认为，海航集团承受着超过5986.9亿元人民币的债务。

但无论如何，中国政府此举对海航集团来说可谓雪中送炭。

该集团去年的利润还不足以支付利息开支。股价暴跌、流动性出现危机、停贷风波四起、延期兑付等问题下，海航一度成为金融机构眼中的“烫手山芋”。

即便是中信银行今年2月的“出手相救”，对海航集团授信200亿元，也只不过是“杯水车薪”——海航已使用的5000亿银行授信额度一年所需支付的利息就在200亿元以上，这笔钱只够还一年利息。

同时，彭博社表示，若是债务问题得以解决，海航集团未来在全球范围内的投资战略也将得到改变。

自2003年秋季宣布实施产业链延伸和多元化战略转型以来，海航在全球的并购操作眼花缭乱。截至2017年，海航集团全资和控股的子公司数量已经达到454家。如今随着借贷成本激增，海航已从“买买买”转为“卖卖卖”模式。

仅今年春节前后，海航处置的海外资产已接近120亿元人民币；彭博社在此基础上补充道，海航今年出售的建筑项目和股票总价值约有965.6亿元人民币。

责任编辑：吴金明