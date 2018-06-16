台湾持续遭遇强降雨多处淹水 农民抢收水稻

原标题：台湾持续遭遇强降雨多处淹水 农民抢收水稻忙

受热带低气压影响，台湾东南部和南部地区14、15日已连续两天遭遇强风豪雨，屏东出现多处淹水灾情，还有两艘油轮因风浪太大搁浅在高雄外海。台湾气象部门预估，这波降雨可能将持续到下周。

海浪太大油轮搁浅 32名船员获救

14日夜里，两艘外籍油轮因海浪太大流锚，搁浅在高雄凤鼻头岸边。搜救人员收到求救信号后冒着强风巨浪连夜救援，并出动大型吊挂机，将两艘油轮上共计32名船员全数救上岸。

15日早上，热带低气压中心从高雄进入台湾西南部陆地，屏东降雨从豪雨升级为大豪雨等级，南横公路护坡出现土石坍方阻断道路的情况，屏东和高雄多个地方发生短时停电。低洼地带则出现路面积水，有的民宅淹水超过脚踝。芒果园和莲雾园泡在水里。

多处淹水 农民抢收蔬菜

云林一带的农民则趁着雨势还没来，赶紧抢收蔬菜。

农民：就尽量让水快速排干吧，没办法，农民就是看天吃饭。

虽然台湾中部没有出现较大雨势，但市场上像是空心菜、小白菜等叶菜类价格已经平均上涨六成。

台气象部门表示，热带低气压中心已经在15日中午从台东出海，远离台湾，但受到南海滞留锋面和西南气流北上影响，从16日起，台湾南部雨势会再加强，可能持续到周日或下周一。

遭遇强降雨 农民抢收水稻

近日台湾大部地区遭遇强降雨，各主要粮食产区都在抢收一期水稻，烘干厂满负荷运转。

数十辆满载稻谷的货车大排长龙，都是等着烘干抢收的稻谷。现在台湾中南部的水稻进入成熟期，但农民担心暴雨来袭让心血泡汤，不分昼夜忙着收割，有些稻谷还泛青也被收割，因此很多稻谷的湿度都高于30%，要烘上三十多个小时，而多数烘干厂一天只能烘400吨，连总量的一半都不到。

烘干后的稻谷收购贮存也是问题。农民到农会交粮一样要排几个小时的队，另外提前抢收让谷价下跌，不少民营碾米厂不愿配合，仍然选择暂停收购。

新港农会总干事 陈永华：最近这两天因为米质没有那么好，所以私人的委托碾米厂，一直都休息，没有收购。

责任编辑：桂强