原标题：未来三天华北华东或出现臭氧轻至中度污染

中新网6月16日电 据生态环境部官方微博消息，未来三天（6月17-19日），我国东北、西北、华南及西南大部以优良为主，华北及华东地区可能出现臭氧轻至中度污染。

京津冀及周边区域：未来10天，扩散条件总体一般，区域北部空气质置以良至轻度污染为主，区域中南部预计以轻至中度污染物为主，其中19-21日、24-26日个别城市可能出现臭氧中度及以上污染。

责任编辑：桂强