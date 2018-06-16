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未来三天华北华东或出现臭氧轻至中度污染

未来三天华北华东或出现臭氧轻至中度污染
2018年06月16日 19:43 中国新闻网
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　　原标题：未来三天华北华东或出现臭氧轻至中度污染

　　中新网6月16日电 据生态环境部官方微博消息，未来三天（6月17-19日），我国东北、西北、华南及西南大部以优良为主，华北及华东地区可能出现臭氧轻至中度污染。

　　京津冀及周边区域：未来10天，扩散条件总体一般，区域北部空气质置以良至轻度污染为主，区域中南部预计以轻至中度污染物为主，其中19-21日、24-26日个别城市可能出现臭氧中度及以上污染。

 

责任编辑：桂强

臭氧华北华东
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