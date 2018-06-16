专家谈美对中国加征关税：一意孤行 必将损人害己

原标题：专家：美方一意孤行 必将损人害己

美国于6月15日宣布对我国500亿美元的商品加征关税。专家表示：美方反复无常的行为，破坏了中美双方达成的共识，既损害了双边利益，也破坏了世界贸易秩序。中方立即出台同等规模、同等力度的反制措施，合理合法。

美国公布对中国商品的征税清单，并污蔑中国“窃取”美国知识产权，指责中国“强制”美国企业转让技术。专家表示，这些指责是毫无事实根据的。

国务院发展研究中心副主任 王一鸣：中国这些年对知识产权的保护进步是最快的，这也得到了国际社会的广泛认同。根据世界知识产权组织的数据，我们专利数量2016年占到世界的40%，超过了美国、日本、韩国的总和。

专家表示，中美双方经过三次经贸磋商，不断寻找利益共同点，达成了不少共识。但现在美方出尔反尔，做出加征关税的决定，将严重损害中美双方的利益。

中国金融四十人论坛高级研究员 管涛：中国和美国应该是有广泛的共同利益，美国的企业实际上在中国过去40年的改革开放过程中，也获得了广泛的利益，未来实际上还有进一步合作的空间。美方采取这个做法是违背了前期中美双方磋商中达成的一些基本共识，实际上是中美经贸合作的一个倒退。

专家表示，美方的做法根本上是想遏制中国科技进步和产业升级，阻止中国全球产业链地位的提升，为中国的发展制造障碍。

国务院发展研究中心副主任 王一鸣：我们最根本的还是要办好自己的事，继续坚定不移推进改革开放。我们对外开放的这种努力不是源于美方的压力，也不会止于美方的挑衅。无论外界环境如何变化，中国绝不会屈服于外部压力，也不会改变自身发展步伐。

专家表示，中方采取的反制措施合理合法。根据《中华人民共和国对外贸易法》第七条，任何国家或者地区在贸易方面对中华人民共和国采取歧视性的禁止、限制或者其他类似措施的，中华人民共和国可以根据实际情况对该国家或者该地区采取相应的措施。

中国金融四十人论坛高级研究员 管涛：中方针对美方出台的这种对等的反制措施，既符合中国的国内的相关法律，也是在现有的国际多边贸易规则体系下的正当的这种防卫措施，是更好地维护中国的利益，也是更好地维护多边贸易体系的正常运行。

责任编辑：张岩