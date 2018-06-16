四川屏山堰渠水泥一捏就掉 官方：浇筑养护不到位

原标题：四川屏山回应堰渠水泥“一捏就掉”：浇筑养护不到位，正整改

针对网传灌溉堰渠存在质量问题一事，四川省宜宾市屏山县新市镇人民政府官方微博@屏山新市镇 6月13日回应称，何家坪村委已责令施工方整改，预计本月20日前完成。16日，该官微回应网友关注时再次说明：“调查要时间，通报在跟进”。

当地村民拍摄的一段长达37秒的视频显示，一位村民站在一条灌溉堰渠内，单手就将堰渠上的水泥捏掉。该村民在视频中称，堰渠上的水泥太少。

施工方正在对问题堰渠进行整改。@屏山新市镇 图

澎湃新闻（www.thepaper.cn）了解到，视频中反映的灌溉堰渠位于四川省宜宾市屏山县新市镇何家坪村五组。6月11日晚，@屏山新市镇 通报称，经该镇党委政府会同水务局相关人员调查，该堰渠为小型农田水利项目，该项目丁木树湾段（长约200米）存在质量问题，属质保期内。

通报称，何家坪村村民委员会前期已发现该堰渠由于在浇筑过程中，遇霜冻大雪灾害天气，且养护措施不到位，造成该段出现质量问题。村委已于4月26日书面责成施工方对何家坪村五组丁木树湾段堰渠（视频中堰渠）存在问题进行整改。施工单位承诺对出现的质量问题及时整改，并对施工堰渠进行了自查，暂未发现其他问题。新市镇党委政府、县水务局根据该段地势特殊情况，责成施工方用160mm管进行铺设（渠道改为管道不降低其使用效果，此段整改工程的工程量不计入结算）。

13日，@屏山新市镇 再次通报称，目前，施工单位已进场施工。根据整改进度，预计在6月20日前完成整改。同时，新市镇党委政府邀请村民代表对整改过程进行监督。

16日，有网友再次转发前述视频并表达了对此事的关注，@屏山新市镇 对此回应称：“调查要时间，通报在跟进。”

责任编辑：桂强