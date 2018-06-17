洞庭湖巨型矮围目前已启动拆除 涉事者被警方刑拘

原标题：洞庭湖3万亩“私家湖泊”圈占者被拘

在洞庭湖深处，一道高高垒砌的堤坝似“水中长城”，围出一片面积近3万亩的私人湖泊，严重影响湿地生态及湖区行洪。这道堤坝是当地一个私企老板所建，曾被湖南省以及益阳市、沅江市（县级市）等各级政府数次严令拆除，但依旧岿然不动。

近日，生态环境部组成督察组，对洞庭湖私人矮围破坏生态问题开展专项督察。记者从湖南省沅江市（县级市）获悉，沅江市15日已拆除下塞湖矮围位于沅江境内所剩的7200米围堤；依法全部拆除矮围区域湖洲上的4处建筑物。

国家湿地成了“私家湖泊”

被誉为“长江之肾”的洞庭湖，是我国乃至世界范围内的重要湿地。5月中旬，记者从益阳市沅江漉湖芦苇场抵达洞庭湖腹地，发现一圈高高的堤坝横亘湖中，一眼看不到尽头，围挡成一个独立的世界。

经多方求证，记者得知，这个巨型堤坝是目前洞庭湖中最大私人矮围，其位于洞庭湖的下塞湖区域，横跨岳阳、益阳两市，沅江、湘阴、汨罗三县。

据漉湖芦苇场有关负责人介绍，洞庭湖涨水为湖，落水为洲，漉湖芦苇场被誉为“江南第一苇场”。上世纪90年代开始，当地政府将芦苇地陆续承包给企业老板。2001年，由于芦苇市场低迷，私营老板夏某某发现其承包的芦苇地不太挣钱，于是建堤圈地，在里面种树、养鱼。

“他这样做等于把国家的湿地变成了自己的‘私家湖泊’。”当地群众告诉记者，矮围建起来以后，他们再也无法自由进出捕鱼，芦苇也不能收割。从开始建设算起，“夏氏矮围”已侵占洞庭湖湿地17年之久。

老百姓更为忧心的是，自从夏顺安的巨型矮围建起来以后，当地防洪压力加大，鱼类也减少了。“上世纪末，我在这里见过江豚，夏家的矮围建起来之后，江豚就再也没有来过。”当地一位渔民说。

多次整治依然不为所动

“根据我国湿地保护管理规定，开垦、填埋或者排干湿地，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污都是被禁止的。夏某某可谓条条都犯，如果证实有挖沙、采矿等活动，问题就更严重了。”南洞庭湖自然保护区沅江市管理局副局长万献军说。

事实上，“夏氏矮围”早已被各级政府部门下令整改多次。

2014年，这个洞庭湖上的巨型矮围被湖南省遥感中心通过卫星监测发现。公开报道显示，这个矮围呈封闭状，据水利部门测量，矮围围堤周长达17公里，堤高33.5米至35.5米，顶宽8米至15米，底宽约80米。2015年，因其违反防洪法，湖南省水利厅多次要求当地水利部门采取措施。2016年，沅江市出台《沅江市拆除洞庭湖矮围网围专项行动实施方案》。

但记者调查发现，整治措施没有严格落实，超级矮围的破坏性影响依然存在。

近年来，湖南大力拆除洞庭湖区非法矮围，“夏氏矮围”能够不为所动，记者发现，其根本原因还是背后复杂的利益纠葛。

夏某某告诉记者，到2014年才有政府部门表示其矮围不合法。“我长达13年违法，陆续投入了近2亿元，你们怎么才发现？”据此，他认为历史责任不应由自己背负，如果要清除矮围，政府必须进行补贴。

漉湖芦苇场相关负责人表示，芦苇场仅将芦苇地承包给夏顺安，但从未允许其在承包地建设矮围。可事已至此，光拆除费用就要几千万元，谁来出这个钱？

多位受访人士表示，“夏氏矮围”的问题具有代表性，洞庭湖长期以来承担着生产和生态两大功能，由于利益驱使，在部分区域破坏了生态平衡。要使洞庭湖恢复碧水蓝天，必须破除地方上盘根错节的利益关系。

涉事者被警方刑事拘留

此事被媒体报道之后，舆论高度关注。记者从湖南省沅江市（县级市）获悉，沅江市15日已拆除下塞湖矮围位于沅江境内所剩的7200米围堤；依法全部拆除矮围区域湖洲上的4处建筑物。

沅江市副市长王志强介绍，在此次拆除行动中，沅江共组织干部和施工人员近3000人次，耗资966万元，累计投入推土机1113台次、挖掘机49台次、吊车20台次及其他施工设备，完成土方量1089876立方米。拆除3个湖洲芦苇管理站屋及一处附属建筑物共2800平方米、转运建筑垃圾3700吨，转运生产工具及其他物品240车。

同时，修筑矮围的当事人夏某某因涉嫌骗取贷款，于6月3日被沅江市公安机关依法刑事拘留，夏某某签订的原湖洲承包合同也将彻底解除。

记者15日在沅江市矮围拆除现场看到，数十台挖掘机在烈日下同时作业。记者之前在当地采访时看到的高高垒砌的矮围，如今已被削低不少，沿途的建筑物也不见踪迹。

根据整改要求，矮围拆除后要与原有湖洲地面高程保持一致，目前的整改是否到位仍需要相关权威部门认定。

值得注意的是，这个巨型矮围横跨益阳、岳阳两市的沅江、湘阴、汨罗三县。记者坐船沿堤而行，发现除沅江市外，其他两县的拆除工作也正在进行，要全面完成整改任务尚需时日。

文/综合新华社 供图/新华社

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