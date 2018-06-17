人民日报：警惕“点评陷阱”

原标题：警惕“点评陷阱”（今日谈）

端午小长假来临，但网上虚假宣传，却让消费者不省心。一些住宿、餐饮类服务点评软件“刷单侠”盛行，充斥着夸大的宣介词、虚假的点评语，令假日出行的消费者真伪难辨，一不小心就“中招”掉入陷阱。点评要讲诚信，才能助力网上消费健康可持续发展。

市场经济说到底是法治经济。根治“点评陷阱”仅靠消费者擦亮双眼远远不够，“互联网+”后边首先要写上法治二字。构建开放、透明、可追溯的现代电商平台，需要监管各方尽快形成有效合力。一方面要运用好科技手段，提升监控水平，坚决遏制人为刷单、刷好评；另一方面要运用好法律手段，克服取证难的盲点，明确法治红线。针对电子商务的“放管服”改革，唯有精编监管网络，加大执行力度，建立科学有效的商誉评价机制，才能助力“互联网+”领域的高质量发展，让大家出行舒心、消费安心。

责任编辑：刘德宾 SN222