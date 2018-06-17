人民日报：警惕“点评陷阱”

原标题：警惕“点评陷阱”（今日谈）
端午小长假来临，但网上虚假宣传，却让消费者不省心。一些住宿、餐饮类服务点评软件“刷单侠”盛行，充斥着夸大的宣介词、虚假的点评语，令假日出行的消费者真伪难辨，一不小心就“中招”掉入陷阱。点评要讲诚信，才能助力网上消费健康可持续发展。
市场经济说到底是法治经济。根治“点评陷阱”仅靠消费者擦亮双眼远远不够，“互联网+”后边首先要写上法治二字。构建开放、透明、可追溯的现代电商平台，需要监管各方尽快形成有效合力。一方面要运用好科技手段，提升监控水平，坚决遏制人为刷单、刷好评；另一方面要运用好法律手段，克服取证难的盲点，明确法治红线。针对电子商务的“放管服”改革，唯有精编监管网络，加大执行力度，建立科学有效的商誉评价机制，才能助力“互联网+”领域的高质量发展，让大家出行舒心、消费安心。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中国这次强硬反击 传递4个意味深长的...
- 【 军事 】 出鞘：中俄合作对中国核工业有何促进
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 白玉兰视后马伊琍感谢文章：女性应独...
- 【 科技 】 虐杀猫狗QQ群灰色交易:20块买百部视频
- 【 教育 】 四六级神吐槽集锦：很满意 12月还会再...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有