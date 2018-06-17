原标题：四川至长江中下游将有较强降水 东北华北多雷雨

中新网6月17日电 据中央气象台预报，未来三天，四川盆地至长江中下游等地将有较强降水，东北华北等地多雷雨天气。

华北北部等地出现明显降雨 海南岛降暴雨

16日，黑龙江西北部、吉林中部、内蒙古中部偏南地区、河北北部、北京西部和南部、山西中北部、陕西北部和新疆伊犁河谷、南疆南部等地的出现中到大雨，黑龙江黑河、齐齐哈尔和北京房山等局地暴雨（50~69毫米）；上述部分地区并伴有短时强降雨（最大小时降水量30~47毫米）和7~8级雷暴大风天气。另外，海南岛中南部等地出现暴雨，昌黎、乐东和保亭局地大暴雨（100~110毫米，最大小时降水量40~67毫米）。

四川盆地至长江中下游等地将有较强降水

受低层低涡切变线影响，预计17日至20日，四川盆地东部、陕西南部、江汉、江淮及长江中下游等地的部分地区自西向东将先后出现大到暴雨，局地大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

另外，预计17至18日，广东东部和福建南部、海南岛、台湾岛、西藏东南部等地有中到大雨，局地暴雨。

全国降水量预报图（6月17日08时-18日08时）

东北华北等地多雷雨天气

预计17至18日，东北地区大部、内蒙古东部、华北中北部等地多雷雨天气，局地有大雨或暴雨；上述部分地区并伴有短时强降水（最大小时降水量20~40毫米）、局地有雷暴大风或冰雹等强对流天气。

此外，17日，新疆伊犁河谷及以南山区有中到大雨，局地暴雨。

6月17日08时至18日08时，新疆伊犁河谷及沿天山地区、内蒙古东北部、陕西南部、四川盆地中东部、河南西部、湖北西北部、广东东南部沿海、福建沿海、海南岛、台湾岛及华北中部、吉林东部等地有中到大雨，其中，陕西南部、四川盆地东北部、湖北西北部等地局地有暴雨或大暴雨（100~120毫米）。新疆北部、黑龙江东北部及华南沿海等地的部分地区有4~6级风。

全国降水量预报图（6月18日08时-19日08时）

6月18日08时至19日08时，黑龙江中南部、陕西东南部、黄淮西南部、江汉、江淮西部、江南西北部、四川盆地东部和南部、广东东南部、福建南部等地有中到大雨，其中，黑龙江北部、湖北中部和西南部、重庆东北部等地部分地区有暴雨或大暴雨（100~130毫米），上述局部地区将伴有短时强降水等强对流天气。

6月19日08时至20日08时，江淮中西部、江南北部、江汉南部、东北地区东南部等地的部分地区有中到大雨，其中，湖南西部和东北部、河南东南部、安徽南部、浙江西北部等地部分地区有暴雨或大暴雨（100~160毫米）。

全国降水量预报图（6月19日08时-20日08时）

中央气象台发布相关天气影响与关注：17日至18日东北、华北等局地较强降水及雷暴大风等强对流天气的不利影响；17日至20日四川盆地至长江中下游一带降雨过程，关注局地强降雨可能造成的城市内涝、滑坡等灾害；关注东海部分海域大风天气的不利影响；关注东南沿海地区及南海东北部、台湾海峡、东海等海域大风的不利影响；做好端午假期气象服务；做好夏收夏种气象服务。

责任编辑：张建利