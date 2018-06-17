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北京相继解除大风雷电暴雨预警

北京相继解除大风雷电暴雨预警
2018年06月17日 09:37 中国天气网
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　　原标题：北京相继解除大风雷电暴雨预警

　　中国天气网讯 北京市预警中心消息，目前影响北京的对流云团已减弱，北京的风力和降雨也已明显减弱，北京市气象台2018年06月17日09时21分解除大风蓝色预警信号，09时24分解除雷电黄色预警信号，09时23分解除暴雨蓝色预警信号。

责任编辑：张建利

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