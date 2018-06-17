外媒：特朗普对华加关税重创美民众 而非惩罚中国

原标题：外媒：特朗普对华加征关税重创美国民众 而非惩罚中国

参考消息网6月17日报道 《华盛顿邮报》称，特朗普加征关税代表其推行“美国优先”战略的最大胆举措，表明他倾向于破坏中美几十年来不断增进的商业关系。美国企业领袖和共和党参议员对此感到不安，称这将不可避免地损害两国贸易和投资关系，对不断发展的全球一体化构成重大打击。《华尔街日报》称，美国内商业团体表示抗议，认为此举会扰乱供应链，并使市场面临风险。路透社称，美大豆、棉花期货15日大跌，交易商称受中美贸易争端升级拖累。《纽约时报》15日报道，代表美国一些大型科技公司的信息技术产业协会的会长迪恩·加菲尔德说，“关税不是解决中国持续存在的歧视性和破坏性贸易行为的办法。特朗普对消费品和这类商品关键零部件征收关税的做法，会毫无必要地给美国民众造成损失。这是在伤害他本来想帮助的人，而不是惩罚中国。”

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