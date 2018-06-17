“维持现状”替代“台独党纲”？ 学者:会遭封杀

原标题：“维持现状党纲”替代“台独党纲”？学者：会遭蔡英文封杀

民进党将于7月15日举行“全代会”，曾经多次策划“冻结‘台独’党纲”提案的《美丽岛电子报》董事长吴子嘉，再次推出年前曾提出的“维持现状党纲”修正案，提议将蔡英文所主张的“维持现状”纳入民进党党纲，取代1991年“台独党纲”、1999年“台湾前途决议文”、2007年“正常国家决议文”，以“符合时代需求，凝聚台湾共识，强化民进党维护台海和平之稳健形象”。据台湾“中时电子报”报道，此提案有24位党代表连署，民进党中央已于6月14日收案。

不过，知名政治评论学者富权在《新华澳报》撰文认为，从种种迹象看，蔡英文将会采取“技术手段”，“封杀”这个“维持现状”提案。文章说，从蔡英文的政治立场看，她目前已经有开始弃守“维持现状”初衷，可能会以强硬态度抗击大陆的压力的迹象。因而她不但将不会对民进党的两岸政策路线作出重大调整，而且相反可能会朝向相反的方向发展，进入两岸“冷对抗”的新阶段。因此，她也就必会阻挡这个旨在改变民进党政治路线的提案在“全代会”中进行讨论。

文章指出，从党内“独派”势力的反制动作看，也必然将使这个“维持现状”提案胎死腹中，实际上据说民进党内的“独派”势力，也计划像以往那样，提出维护并巩固“台独党纲”的提案，以对“冻结台独党纲”或“维持现状”提案进行反制。倘今年“独派”势力也是如此，蔡英文为避免争论及“以示公正”，势必将会裁示将这两个针锋相对的提案，按惯例转交中执会处理。实际上，蔡英文自忖缺乏驾驭复杂局面的能力，倘将这两个截然相反的提案交给“全代会”讨论，势必会引发全场大辩论、大混乱，蔡英文将难于控制，放得开却收不回。

此外，文章认为，从一切服从“九合一”选举的心态看，作为2020年大选的前哨战的“九合一”选举，对民进党的政治前景十分重要。而在“太阳花学运”效应已经消散，蔡当局的民调也已处于谷底，选情危急的情况下，民进党高层将会以“一动不如一静”的战术，保住民进党的基本盘。在此情况下，即使是民进党高层都有“改弦换辙”之意，也不可能在“九合一”选举前推动。何况，直到现在，民进党高层都还没有“洗心革面”之意。

责任编辑：张申