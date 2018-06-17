外媒：对华征税坑苦美国 美各界承受“特朗普税”

原标题：外媒称特朗普挥舞关税大棒坑苦美国：美各界承受“特朗普税”

波音公司担忧被贸易争端波及，该公司2017年的收入中有约12.8%来自中国。图为波音交付中国的第一架737MAX8客机。（美国雅虎新闻网站）

外媒称，美国对中国额外加征关税实际上是对美国企业、劳动者、消费者以及经济征收巨额“特朗普税”。

英国科学新闻网站6月15日刊登题为《波音等公司评估美中关税政策的影响》的报道称，美国的贸易集团和像波音这样的大公司15日表示，它们开始评估中美贸易争端中新加征的关税将对它们的运作产生何种影响。

波音公司发言人查尔斯·比克斯说：“我们正在评估这些关税以及任何相应的行动可能对我们的供应链及商业运作产生的影响。”

此前有消息说，美国总统特朗普将对从中国进口的数百亿美元商品征收25%的关税，引发中国政府立即采取报复行动。

波音公司2017年的收入当中，约12.8%来自中国，它经常被认为是比较容易受到中美全面“贸易战”影响的美国跨国企业之一。

比克斯还说：“我们将继续与中美两国领导人接触，敦促开展富有成效的对话来解决贸易分歧，强调一个强大而繁荣的航空业对双方经济都有好处。”

美国服装鞋袜业联合会表示，中国的报复性举措可能损害美国农民和纺织品制造商的利益，并增加服装鞋袜行业供应链的成本。

该联合会主席里克·黑尔芬拜因说：“特朗普总统痴迷于关税手段，他认为可以自由挥舞关税大棒；但使用这一手段会造成严重后果。国会现在必须介入，从而结束这种危险的痴迷。”

黑尔芬拜因说：“对美国企业进口的产品征收关税——并导致中方对美国制造商和农民出口的商品征收报复性关税——相当于对美国劳动者、消费者以及经济征收巨额‘特朗普税’。”

报道称，预计将受到高关税打击的包括美国汽车制造商，它们一直将中国视作成长型市场。

福特汽车公司15日表示，5月份在华销量下滑。不过该公司说，在中国下调了进口汽车关税后，它最近对中国进口的福特车和林肯车实施了降价。到目前为止，福特汽车公司2018年在中国卖出了338386辆汽车，约为在美销量的三分之一。

福特公司的一名发言人说：“我们继续鼓励两国政府通过谈判共同努力解决这两个重要经济体之间所存在的问题。”

另据俄新社6月15日报道，美国宣布对中国大批商品加征关税，中国立即作出了反击。俄罗斯东方学家阿列克谢·马斯洛夫认为，中国将继续在国际市场上排挤美国商品。马斯洛夫认为，中国肯定会反击。

他说：“正如预期的那样，中国的回应将是拒绝购买来自美国市场的一系列商品，例如大豆和若干技术。同时中国将不得不转向新市场，成本无论如何都会变得高一些。这可能需要中国两到三年的时间来适应，并可能导致中国商品成本上升。但中国将在所有阵线上发起反击，包括将美国商品挤出加拿大、墨西哥和拉丁美洲的其他市场。”

消费者利益受损

《今日美国报》网站6月15日刊登题为《消费者在美中贸易争端中处在什么位置？就在十字准星上》的报道称，关税可能演变为对于美国人财务状况的一种潜在威胁，它将不止是在购买牛排、电视机或其他预计会由于美国与贸易伙伴不断升级的争端而涨价的日用品的时候多付一些钱那么简单。

华尔街分析师和经济学家们表示，如果贸易争执加剧以及全球贸易战爆发，美国15日决定对500亿美元中国产品加征关税有可能将劳动者的投资组合和就业机会置于险境。巨大风险在于，特朗普总统在关税冲突中的第一轮打击是否会引发中国和其他经济体——例如加拿大和欧盟——的反击报复，从而导致矛盾失控，损害投资者和企业高管们对经济以及市场的信心。

英国巴克莱银行驻纽约的首席美国经济学家迈克尔·加彭说：“麻烦的是（贸易争端）对于信心产生的间接影响。”他说，对于消费者而言，除了在收款台前的价格上涨之外，还有很多别的东西将受到危及。如果贸易争斗导致经济放慢，企业停止招聘，市场遭遇巨大下跌并使消费者的退休金账户实质性缩水，那么财务上的后果对他们而言将更加糟糕。贸易争执可能在很大程度上消除去年12月减税措施所带来的经济好处。

报道称，在纽约设有办事处的东京三菱日联金融集团的首席金融经济学家克里斯·拉普基说，即便对用于在美国境内制造最终消费品的进口工业品加征关税，也很可能会导致物价上涨——类似于增加了某种税，并转嫁到消费者身上。而物价上涨意味着消费者支出很可能会下降。旧金山西部银行的首席经济学家斯科特·安德森说：“消费者最终将减少购物。”

报道表示，华尔街仍然希望这种“以牙还牙”的贸易交锋只是特朗普的一种谈判战术，它们将会随着美国获得更有利的贸易条款而结束。

经济增长难持续

据俄新社6月15日报道，牛津经济咨询社的专家表示，美国对中国商品加征关税之举可能会使两国经济在2018年至2019年的增幅减少约0.1至0.2个百分点。

牛津经济咨询社指出，特朗普引发的贸易战可能会减缓全球经济增长，尤其是考虑到许多国家经济处境困难的情况下。该社在报告中称：“不确定性和风险的增加将影响商业信心和投资，特别是跨境投资，从而会影响中国、美国和其他国家经济的增长。”

另据俄罗斯《生意人报》6月16日报道，专家们认为，美国对中国商品加征关税之举对经济的直接影响不会很大。然而，凯投国际宏观经济咨询公司的经济学家指出，这“开创了贸易保护主义增多的新时代”。该公司指出，保护主义措施将导致美国通胀加速，并会对美国明年的经济增长率产生负面影响。

俄国民经济和行政学院国际贸易研究中心主任亚历山大·克诺贝尔说：“事态的进一步发展将由三个玩家决定：美国、欧盟和中国。如果它们实行所有承诺过的限制措施，那确实将对世界经济产生显著影响。当前负面影响暂时更多的是与未来决策的不确定性有关。美国采取的限制的确会导致中国向美国的出口减少，因为在加征关税之后，中国商品凭借价格优势进行竞争的难度加大。但如果中国采取对等反击，不确定美国是否当真要加税到底。”

责任编辑：张建利