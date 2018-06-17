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广西侗乡三江一村寨发生火灾 致2死2失联

广西侗乡三江一村寨发生火灾 致2死2失联
2018年06月17日 14:07 中国新闻网
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　　原标题：广西侗乡三江一村寨发生火灾 致2死2失联

　　中新网柳州6月17日电 （朱柳融）记者17日从广西柳州市三江侗族自治县官方获悉，当天凌晨该县一村寨发生一起火灾，致2人死亡、2人失联。

　　根据当地官方通报显示，6月17日凌晨3时50分左右，该县同乐乡孟寨村坳寨屯发生一起火灾。接报后，三江县委、县人民政府立即启动应急预案，公安、民政、消防、安监、卫计、村寨等部门赶赴现场进行处置，开展相关救助工作。

　　经初步核实，发生火灾的房屋为砖木结构，共1栋两户；目前现场发现2具疑似尸体，2名群众失联。

　　火势于4时40分全部扑灭，起火原因调查和安置救灾等工作正在开展中。

责任编辑：张建利

三江村寨火灾
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