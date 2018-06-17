联合国防治荒漠化公约:土地退化将损失23万亿美元

原标题：联合国防治荒漠化公约：土地退化带来23万亿美元损失

新华社北京6月17日电 在第24个世界防治荒漠化和干旱日来临之际，联合国防治荒漠化公约（以下简称“公约”）发布一份评估报告警告说，土地退化将在未来30多年里给全球带来23万亿美元的经济损失，而立刻采取行动则可以挽回大部分损失。

今年世界防治荒漠化和干旱日的主题是“土地无价，值得投资”，呼吁全世界重视土地退化带来的严峻挑战，并立刻投资修复。公约发布的这份评估报告说，至2050年，土地退化将导致全球经济损失23万亿美元，但如果采取紧急行动，投入4.6万亿美元就可以遏制土地退化势头。

公约着手用评估分析数据建立各缔约国的国别概况报告，分析每个国家土地退化情况，帮助政府制订土地使用管理政策。国别概况报告显示，亚洲和非洲因土地退化遭受的损失为全球最高，每年分别达840亿美元和650亿美元。

在已经发布的21份国别概况报告中，土地退化每年带来的损失平均相当于国内生产总值（GDP）的9%，在土地退化最严重的国家情况则更糟，比如中非共和国的损失就达GDP的40%。

公约全球机制负责人胡安·卡洛斯·门多萨说，健康的土地是支持人类生存的主要资产，如今全球有15亿人遭遇农业用地退化，而这些人大部分集中在贫困国家，这会加剧极度贫困状况。

联合国防治荒漠化公约是1992年联合国环境与发展大会《21世纪议程》框架下的三大环境公约之一，1994年由包括中国在内的100多个国家在巴黎签署，现阶段公约的缔约国超过190个。每年6月17日被定为世界防治荒漠化和干旱日。

责任编辑：张义凌