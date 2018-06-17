国家防总：长江等全面进入汛期 向皖豫鄂派工作组

原标题：国家防总：长江珠江淮河已全面进入汛期，向皖豫鄂派出工作组

6月17日，水利部部长鄂竟平主持召开防汛会商会，分析研判近期雨情水情汛情形势，安排部署新一轮强降雨防范工作。

会商分析，受冷暖空气共同影响，6月17日至22日，西南东部南部、江南大部、华南北部及湖北等地将有一次强降雨过程，累积降雨量为40至90毫米，其中重庆东部、贵州东部、湖南北部西部、湖北东部南部、江西北部、安徽中南部、浙江大部、广西东北部等地将达100至260毫米。受降雨影响，长江上游干流及渠江、中游清江及鄱阳湖水系饶河信江、下游沿江，淮河上游，浙江钱塘江等主要江河将出现明显涨水过程，鄱阳湖水系饶河及暴雨区内中小河流可能发生超警洪水。

鄂竟平在会上强调，当前，长江、珠江、淮河等大江大河已全面进入汛期，东南沿海台风进入多发期，东北局部地区旱情偏重，防汛抗旱逐步进入关键阶段。本轮强降雨持续时间长、覆盖面积大、暴雨中心相对稳定，淮河中游等江河底水偏高，中小型水库安全度汛压力大，西南山区中小河流、山洪地质灾害致灾风险高，要立足于防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾，全力做好防范应对工作。

一要严格落实防汛责任。逐级夯实防汛责任，督促各地行政责任人全面上岗到位，深入一线，靠前指挥，第一时间处置应对突发水旱灾害事件。二要强化监测预报预警。加强应急值守，加密滚动预报，加强联合会商，及时发布预警信息，提前部署防御和转移避险工作。三要科学调度水利工程。加强江河湖库科学调度，超汛限水库要“一省一单”尽快降低水位，病险水库必要时要空库迎汛，主动防御可能发生的超警洪水。四要重点防范薄弱环节。督促各地着力加强中小河流洪水防御、山洪地质灾害防范、城市防洪排涝等重点工作，及时转移避险，确保人民群众生命安全。五是全力保障供水安全。坚持防汛抗旱两手发力，着眼旱涝急转、旱涝并发，密切关注旱情发展变化，组织指导旱区细化供用水方案，加强抗旱水源管理调度，保障城乡人饮安全。

会后，国家防总、水利部在前期发出强降雨防范通知的基础上，向安徽、河南、湖北省派出工作组，协助指导地方做好防汛抗洪工作。

责任编辑：张申