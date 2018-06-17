海军第二十九批护航编队徐州舰停靠阿曼补给休整

原标题：中国海军第二十九批护航编队徐州舰停靠阿曼补给休整
中新社塞拉莱6月17日电 （张千 李荣贵）当地时间16日，中国海军第二十九批护航编队徐州舰顺利靠泊阿曼塞拉莱港码头，开始为期5天的靠港补给休整。这是中国海军徐州舰执行第二十九批护航任务以来第二轮靠港补给休整。
上午9时许，徐州舰缓缓驶入阿曼塞拉莱港，顺利靠泊该港35号码头。靠港后，徐州舰完成了油水、蔬菜、水果等物资补给。
靠港休整期间，除了进行后勤物资补给和装备检修外，官兵们将轮流休整，为下一步持续执行护航任务打下基础。此外，徐州舰还将分批次组织官兵外出观光，了解当地历史文化和风土人情。
中国海军第二十九批护航编队执行护航任务以来，共完成10批17艘船舶护航任务，确保了过往商船的安全。（完）
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