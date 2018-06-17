江西:支持农民工毕业生和退役士兵返乡下乡创业

原标题：江西将研究制定优秀创业项目资助办法

新华社南昌6月17日电（记者邬慧颖）记者从江西省人社厅了解到，为大力促进创业带动就业，江西省将研究制定优秀创业项目资助办法，推动优秀创业项目在江西落地。

据了解，江西省将加速推动创业政策转型升级。除了研究制定优秀创业项目资助办法外，还将完善创业担保贷款政策，进一步降低反担保门槛；细化出台支持返乡下乡创业政策，进一步支持农民工、高校毕业生和退役士兵等各类人员返乡下乡创业；推动设立重点群体就业创业基金，落实一次性创业补贴政策等。

在载体升级方面，江西省将重点推进创业孵化园区和孵化基地建设；组织评选一批省级创业孵化示范基地，推荐申报第四批全国创业孵化示范基地；指导20个农民工返乡创业试点县开展工作。

为更好地服务已创业或将要创业人员，江西省将实施创业服务能力提升计划，在公共就业服务机构普遍设立创业服务窗口；针对创业不同群体、不同阶段、不同领域提供更具针对性的创业培训；加大“创业百福e贷”和“创业微信贷”等线上平台的推广应用力度，启动实施千亿贷款政策效应咨询活动，实施重点领域创业带头人培养计划。

责任编辑：张义凌