5月份全国自然灾害致82死8失踪 直接损失超101亿

原标题：5月份全国自然灾害致82死8失踪 直接损失超101亿元

中新网6月17日电 据应急管理部网站消息，5月份，各类自然灾害共造成全国1109.3万人次受灾，82人死亡，8人失踪，6.6万人次紧急转移安置；4000余间房屋倒塌，2.1万间严重损坏，31.9万间一般损坏；农作物受灾面积2035.1千公顷，其中绝收162.5千公顷；直接经济损失101.3亿元。

资料图：市民在暴雨中骑行。 中新社发 胡国林 摄

据悉，5月份，全国自然灾害主要有五大特点：

——全国自然灾害情况总体相对偏轻，华南地区显著偏轻

5月份，全国自然灾害造成的损失与近5年同期均值相比总体偏轻，其中，紧急转移安置人口和倒塌房屋数量减少85%和87%，受灾人口和死亡失踪人口减少59%和26%，直接经济损失减少55%。分区域看，除西北和东北地区灾情较近5年同期均值略偏重外，华南、西南、华北、华中、华东等区域灾情均偏轻，特别是华南地区降雨量较近年同期异常偏少，死亡失踪人口、倒塌房屋数量和直接经济损失与近5年同期均值相比分别减少80%、97%和95%。

——强对流天气影响范围广，风雹灾害损失较重

5月份，全国共出现7次强对流天气过程，影响26个省（自治区、直辖市）122个市（州）360个县（市、区），受灾害影响的县域数量为近5年同期最高。特别是湖南、重庆和新疆风雹灾害较为突出，造成6.4万间房屋不同程度损坏，占全国风雹灾害房屋损坏数量的76%。据统计，5月份风雹灾害共造成全国457.2万人次受灾，36人死亡，2人失踪，1.1万人次紧急转移安置；8.4万间房屋不同程度损坏；农作物受灾面积800.5千公顷，其中绝收面积47.3千公顷；直接经济损失46.7亿元。总的看，风雹灾害灾情较近5年同期明显偏重，造成的死亡失踪人口和农作物受灾面积均为近5年同期最高值。

——洪涝灾害呈现带状分布，灾害影响明显偏轻

5月份，全国共出现6次大范围强降水天气过程，洪涝灾害发生区域主要沿西北-华北-黄淮和西南-江汉-江淮两个带状区域分布，造成河南、四川、湖北、湖南、新疆、甘肃等省（自治区）洪涝灾害损失相对较重，其中，5月16日甘肃岷县暴雨洪涝造成7人死亡。据统计，5月份洪涝和地质灾害共造成全国21个省（自治区、直辖市）462.1万人次受灾，43人死亡，6人失踪，4.9万人次紧急转移安置；近3000间房屋倒塌，8000余间房屋严重损坏，22.4万间一般损坏；农作物受灾面积345.9千公顷，其中绝收面积20.9千公顷；直接经济损失36.3亿元。总的看，洪涝和地质灾害灾情与近5年同期相比明显偏轻，死亡失踪人口、紧急转移安置人口和直接经济损失均为近5年同期次低值。

——地震次数与近年同期持平，吉林灾害损失较为严重

5月份，中国大陆地区共发生4级以上地震11次，其中5级以上地震2次，次数与近年同期持平，灾情主要集中在吉林、青海、四川等省。其中，5月28日吉林松原市宁江区5.7级地震造成5500余间房屋严重损坏，1.3万间房屋一般损坏，损坏房屋数量占地震灾害总损失的79%。此外，5月5、6日青海玉树州称多县接连发生4.8级和5.3级地震，造成800余间房屋不同程度损坏；5月16日四川雅安市石棉县4.3级地震造成4100余间房屋一般损坏。

——干旱灾害较近年同期偏轻发生，东北旱情相对较重

4月下旬以来，内蒙古东部、吉林大部和黑龙江西部降雨偏少，气温偏高，局部旱灾初显，其中5月中旬干旱峰值时，内蒙古、黑龙江、吉林等地农作物受灾面积达到800余千公顷，其中绝收83千公顷。进入5月下旬，东北出现大范围降雨，吉林旱情解除，内蒙古和黑龙江降雨量较小，部分地区旱情还在持续。总的看，干旱灾害灾情与近5年同期均值相比明显偏轻，农作物受灾面积和直接经济损失偏轻27%和78%。

责任编辑：张义凌