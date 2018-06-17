33张罚单难阻煤矿违法排污 督察组：有领导站台

原标题：33张罚单难阻企业违法排污 中央环保督察组分析原因

中新网6月17日电 据生态环境部网站消息，33张罚单为何仍然难阻河南省新义煤矿违法排污？中央环保督察组分析三大原因：该企业上级集团公司无视国家环境保护要求，属地责任落实不力、敷衍整改，环境执法重形式、走过场。

企业设置潜污泵，废水直排严重影响金水河水质。图片来源：生态环境部微博。

2016年7月第一轮中央环保督察期间，督察组收到群众投诉，反映河南省洛阳市义煤集团新义煤业有限公司废水排入洛阳金水河，造成了严重污染。交办地方后，洛阳市回复称：群众举报情况属实，并早在2015年即对该企业立案处罚，相关责任人被相继问责，从2016年2月起企业已停产。

2018年6月9日，中央第一环保督察组进驻河南省开展督察“回头看”，再次收到群众投诉，反映该企业违法排污，污染河流。这引起了督察组的高度重视，随即组织对义煤集团新义煤业有限公司开展现场检查。

群众举报，问题突出

经督察人员深入现场核查，发现企业存在诸多问题：一是企业治污能力不足、设施老旧，未安装任何计量及水质监测设备，粗放治污。二是废水长期超标直排。三是将生活污水接入工业废水处理设施工艺末段外排。四是排放口设置旁路，污水排河道，煤泥堆岸边。五是占用河道建设沉淀池，定期排放底泥污染水质。

一罚再罚，无动于衷

更令人诧异的是该企业曾被地方环保部门一罚再罚却屡罚不改。经查证，该企业作为省管国有控股公司下属企业，2016年以来，先后被当地环保部门下达整改督办通知、停止违法行为决定等文书33份（2017年至今累计29次），对该企业环境违法行为行政处罚6次（2017年至今累计5次），罚款30余万元，移送公安机关行政拘留3人。但该企业始终无视基层环保部门执法监管，对多次处罚无动于衷。面对首轮中央环保督察群众信访举报，以市场不好停产为由未落实治理要求，督察结束后又继续开工。

这次“回头看”督察后才开始清理河道总排口煤泥。图片来源：生态环境部微博。

33张罚单难阻排污，究竟为何？

33张行政处罚文书为何仍挡不住企业环境违法？督察组分析，主要原因如下：

一是该企业上级集团公司无视国家环境保护要求，作为国有大型企业本应成为环保表率，但却肆意违法，且以停产躲避督察，以审批流程过长为由逃避治污改造。

二是属地责任落实不力，敷衍整改。面对首轮中央环保督察，地方没有真重视，放任企业以停产应对群众投诉，敷衍整改；面对恢复生产且屡罚不改，不仅没有采取更进一步的措施，而且在中央环保督察现场仍有基层领导干部为企业“站台”。

三是环境执法重形式、走过场。33张罚单看似不少，但主要以督办通知为主；面对企业屡查屡犯，没有充分运用查封扣押、按日计罚等执法手段，直至这次中央环保督察“回头看”进驻才下决心解决问题。

责任编辑：张义凌