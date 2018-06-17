原标题：中国驻非盟使团首任团长旷伟霖大使即将卸任

外交战线近期出现重要人事调整。

近日，驻非盟使团团长旷伟霖（右）大使辞行拜会非盟委员会主席法基。 中国驻非盟使团官网 图

据中国驻非盟使团官网报道，近日，驻非盟使团团长旷伟霖大使辞行拜会非盟委员会主席法基。旷大使感谢法基主席及非盟委员会对他本人和驻非盟使团工作的大力支持，表示作为驻非盟使团首任团长，三年多来见证了非盟在推进地区一体化、维护和平发展方面所做努力及中非盟合作取得的丰硕成果。

旷伟霖大使表示，中非合作论坛峰会定于今年9月在北京举办，将为中非盟和中非关系发展开启崭新篇章。中方愿与非盟方一道，精心准备，确保北京峰会取得圆满成功，更好地造福中非人民。

上述官方消息证实，在中非合作论坛峰前夕，中国驻非盟使团首任团长、大使旷伟霖将完成使命，卸去这一职务。

公开资料显示，旷伟霖生于上海，毕业于上海外国语大学英语系，曾在美国哈佛大学肯尼迪政府学院学习，获公共管理硕士学位。

旷伟霖早年先后任中国驻英国使馆新闻官、中国常驻联合国代表团一等秘书、外交部新闻司处长、政策规划司参赞、中国驻纽约总领馆副总领事、中国驻美国使馆公使衔参赞等职。

2010年12月至2013年12月间，旷伟霖任中国驻塞拉利昂特命全权大使。2015年3月起，旷伟霖出任中国驻非洲联盟使团团长、特命全权大使。

非洲联盟的前身是成立于1963年5月25日的非洲统一组织。1999年9月9日，非统第四届特别首脑会议通过《锡尔特宣言》，决定成立非洲联盟（以下简称“非盟”）。2002年7月，非盟正式取代非统。

据《人民日报》2015年2月报道透露，中国驻非盟使团所在地位于非盟总部所在的埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，首任中国驻非盟使团团长旷伟霖大使于2015年3月赴任。

在2015年2月5日举行的中国设立驻非洲联盟使团中外媒体吹风会上，旷伟霖介绍说，加强同非洲国家的团结合作是中国对外政策的重要基础。非盟是引领非洲国家团结进步的一面旗帜，在非洲经济社会发展、和平与安全和一体化进程中发挥日益重要的作用。

“中方设立驻非盟使团，是中国同非盟关系中具有历史性意义的一件大事，也是中非关系中的一件大事。”旷伟霖说，“中方愿与非盟方加强合作，推动中非新型战略伙伴关系不断迈上新台阶。”

责任编辑：张义凌