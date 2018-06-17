端午出游高峰集中前两天 俄罗斯旅游热度上涨41%

原标题：端午难拼假出游高峰集中前两天，俄罗斯旅游热度上涨41%

端午小长假是夏季旅游高峰的开始，俄罗斯世界杯更是掀起第一波夏季旅游高潮。

6月17日，澎湃新闻记者从各旅游平台获悉，今年端午小长假因为错峰拼假不易，如果拼9天假，至少要请4天年假。所以，大多游客选择周边游，出游高峰也集中在前两天。此外，俄罗斯世界杯开幕以来，催热俄罗斯旅游热度上涨41%。

端午拼假略尴尬出游集中在前两天

马蜂窝数据研究中心负责人马禹涛介绍，由于端午小长假在星期五至星期日，想要拼假需要请4天假，才能拼出9天假期，对于很多只有5天年假的职场人而言，并非“拼假”出游的好时机。所以，更多游客选择了行程较短的周边游，趁3天小长假放松一下。搜狗搜索的数据显示，端午相关的“周边游”搜索次数为54万次，“自驾”的搜索次数为104万次，搜索量均远远超过清明和五一小长假。马蜂窝数据则显示，端午的出游高峰出现在节前2天，端午假期首日出行的游客数量也很多。

同程旅游数据，端午景点门票预订数据提供的全国重点景区客流预测显示，预计假期前两天是全国各地景点的入园高峰，占整个假期游客入园量的79.79%，假期最后一天的客流量则大幅下降。这与人们周边游出游天数刚好吻合，数据显示，有超过七成的用户端午节期间出游天数为2日游或1日游。

此外，也有网友给出拼假方案：6月19日至6月22日请假4天，即可拼出9天的端午节长假。不过，对于不少年假只有5天的职场人而言，这个拼假方案吸引力不大。同城旅游数据显示，出游天数在7天以上的用户占比仅达18.28%。

根据飞猪数据，端午小长假出游，25%的旅行预订用户都是有娃一族，端午前一个月国内儿童票购买量同比增长33%，国际同比增长89%，带娃出门躺睡逛吃已经成假期出游主流。

世界杯催热俄罗斯旅游热度上涨41%

马蜂窝旅游数据显示，6月俄罗斯旅游“世界杯”关键词热度环比增长206%，因世界杯的带动，俄罗斯旅游热度整体上涨41%。在中国，北京、上海的旅行者对莫斯科旅游关注度最高。

在世界杯举办地中，莫斯科、圣彼得堡、喀山和因举办冬奥会而被中国旅行者熟知的索契，都是俄罗斯著名的旅游目的地。其中，莫斯科6月热度增长10.1%，圣彼得堡的热度增长14%。

目前，俄罗斯热门目的地排行前十的城市分别为莫斯科、圣彼得堡、海参崴、伊尔库茨克、索契、库尔曼斯克、堪察加彼得罗巴浦洛夫斯克、新西伯利亚、叶卡捷琳堡、喀山。世界杯赛事举办地占据其中五席。

此外，传统跟团游线路中，莫斯科当地行程大多是参观克里姆林宫和红场两大著名景点。而在自由行平台上，年轻人热心探索更多球场周边的深度游览项目。比如，埋葬了普希金、契诃夫等众多名人的新圣女公墓，临近卢日尼基体育场的麻雀山，莫斯科国立大学都在热门景点之中。国家历史博物馆、亚历山大花园等也深受中国年轻旅行者喜爱。

海外酒店方面，携程旅行数据显示，6月14日开幕的俄罗斯世界杯恰逢端午节，今年端午节期间，俄罗斯酒店预订量同比涨幅接近600%。

责任编辑：张义凌