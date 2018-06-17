港媒：中国职业前景改善 成外国人理想去处

原标题：国际影响力增长 就业前景改善！港媒：中国成外国人理想去处

参考消息网6月17日报道 港媒称，据北京的一家智库说，作为世界上最大的移民来源之一，中国现在对外国人来说是一个越来越有吸引力的目的地。

据香港《南华早报》网站6月15日报道，中国与全球化智库在一份报告中指出，社会和经济发展、日益增长的国际影响力和职业前景的改善吸引了更多外国人前往该国工作。

报道称，该智库的结论所依据的是侨汇。该报告作者之一杨靖旼表示，中国去年是这种汇款的第二大接收国，生活在世界各地的海外华人约有9540万。

杨靖旼说，但是，作为侨汇的汇出国，中国2016年排名世界第五，2015年排名第四。这表明，它已成为外国人的理想去处。

报道称，美国2016年位列榜首，其次是沙特阿拉伯、瑞士和德国。

世界银行的数据显示，那一年，中国的汇出额达到252.8亿美元，2015年达到204.2亿美元。

山东大学移民研究所所长宋全成表示，十多年来，中国一直是来自欠发达国家，特别是非洲的外国人的重要目的地。

该智库的报告称，外国人在中国看到了比本国更好的职业机会和收入潜力。报告援引了汇丰银行去年发表的一份独立研究报告。

报道指出，一些人受到吸引外国顶级人才来华的政府计划的吸引，如从2008年至2017年促使7000多名人才来华的“千人计划”。同期，北京和上海等一线城市也通过自己的计划招聘外国人。今年，政府还开始推出为期5年或10年的“高端人才”签证，以鼓励顶尖科学家和商人等前往该国。

责任编辑：张义凌