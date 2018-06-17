国民党党史资料将转存台湾政治大学 党史馆将消失

原标题：国民党党史资料将转存政治大学，党史馆将“自动消失”

备受史学界关注的中国国民党党史馆资料保存问题，终于有了最新消息。

据岛内媒体《联合报》报道，台北中国国民党党史馆主任王文隆将在今年6月30日离任，未来党史资料将全数移存台湾政治大学。

《联合报》报道透露，对于离职，王文隆不愿多谈。孙中山纪念图书馆文教基金会董事长蔡正元则透露，王文隆将转赴东京大学任东亚史研究员，由王文隆任项目总召集人主持的国民党党史数据数字典藏工作仍将至少持续推动到明年底。

此前《联合报》报道称，蔡英文当局不仅强势重启清查、冻结国民党党产，国民党党史馆资料也恐遭收归。民进党近期力推“政治档案法”立法工作，若完成立法恐将国民党党史资料一概没收，党史资料此后能否完善保存不得而知。

报道透露，来自国民党内消息指出，将党史资料寄存政治大学，是期盼在学校的保护伞下，让资料能继续公开予社会大众，未来党史馆则将“自动消失”。

蔡正元表示，由于政治大学希望能成立一个具规模的民国史研究中心，主动表达愿意无偿协助保存党史资料意愿，也方便校内学者研究。事实上，早在马英九担任国民党主席时期，部分党史馆数据已移存政治大学并开放学界浏览。

蔡正元介绍，政治大学近期将腾出更大空间保存资料，就他所知，未来位于板桥库房的国民党党史文献也将移入政治大学。但蔡正元也强调，将党史数据移存政大，是考虑文史数据保存环境必须恒温、恒湿，不是因为“政治档案法”立法。

“学术不该有政治立场。”蔡正元表示，国民党党史资料长期开放民众查阅，没什么秘密，不理解蔡当局在“政治档案法”通过后想没收国民党党史资料的理由。

责任编辑：张义凌